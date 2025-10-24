Dopo tanti tour d'addio insomma l'iconica band è pronta a tornare: "Dopo Sanremo con Amadeus (nel 2023) è successa una cosa incredibile. Sono piovute letteralmente talmente tante richieste, che anche se avevamo intenzione di chiudere... abbiamo fatto San Siro: 50mila spettatori!", raccontano, cercando di spiegare perché hanno dettò sì ad un altro tour: "E' stato l'entusiasmo della gente, del pubblico a convincerci. Abbiamo capito che la gente c vuole bene Questo è un tour di ringraziamento, una grande festa insieme ai nostri amici, il concerto del sorriso e l'unica cosa che dobbiamo fare e raccontare la nostra storia della vita. Quando pensiamo a quale significato hanno avuto per la gente le nostre canzoni, a quanto hanno rappresentato ci rendiamo conto che c'è un mondo dietro a questa storia, potente e profondo e lo vogliamo celebrare".