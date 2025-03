Perché per Facchinetti di questo si tratta: la realizzazione di un sogno. "Da quel magico 1973 ho sempre coltivato il desiderio di creare un Parsifal tutto mio, di rendere la suite completa e partendo da quel brano di espanderne la trama e raccontare in tutte le sue sfumature quel mito, che tanto mi stava a cuore", racconta Facchinetti presentando il progetto alla stampa. "Ma per tutti gli anni della nostra carriera non c'era tempo di lavorarci. Ci voleva impegno e tempo. Avremmo dovuto rinunciare a uno dei due tour all'anno che facevamo. Non era possibile", continua il tastierista.

"Poi, nel 2012 la nostra vita professionale era quasi al termine. Ognuno di noi cominciava a pensare ad altro. Nel 2013 Valerio ci ha lasciato....".

I tempi sono diventati maturi però solo nel 2016, dopo lo scioglimento ufficiale dei Pooh. "A dicembre siamo scesi dal palco e nel gennaio 2017 ho chiesto a Stefano D'Orazio se avesse voglia di lanciarsi in questa avventura, che non sapevo nemmeno io se sarei mai riuscito a portare a termine. Mi disse subito di sì e ci siamo messi subito al lavoro".

E così l'ambizioso progetto di Roby Facchinetti, iniziato con Valerio Negrini, che ha infatti firmato due liriche all'interno dell'Opera, ha cominciato a prendere forma.