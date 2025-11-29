Logo Tgcom24
Televisione
A "Verissimo"

Antonella Mosetti e le richieste su OnlyFans: "Il mio compagno non è geloso"

Ospite a "Verissimo" la showgirl: "Sa che non deve dirmi cosa fare e cosa no"

29 Nov 2025 - 17:58
Nel salotto di "Verissimo" Antonella Mosetti parla del nuovo compagno, Emanuele. "Dopo la morte di mio padre ero fuori da ogni mood positivo con gli uomini ma lui è stato bravo, mi ha aspettata e corteggiata tanto", dice la showgirl.

Mosetti racconta che lo "sbarco" sulle piattaforme per adulti, come OnlyFans, non alterato l'equilibrio di coppia. "Non può essere geloso perché ha trovato una donna formata con una gestione indipendente e da amico sapeva che non doveva minimamente dirmi quello che devo o non devo fare", dice l'ex naufraga de "L'Isola dei Famosi".  

Antonella Mosetti, che lo scorso agosto ha compiuto 50 anni, esclude di volere figli dal nuovo compagno e parla dell'importanza di trovare il giusto "incastro" tra la vita di coppia e le rispettive vite. "Lui è papà di due meravigliose bambine, so che ognuno ha i suoi tempi e i suoi ritmi e quindi è giusto andare avanti piano", afferma. 

