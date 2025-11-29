Antonella Mosetti e le richieste su OnlyFans: "Il mio compagno non è geloso"

Antonella Mosetti, che lo scorso agosto ha compiuto 50 anni, esclude di volere figli dal nuovo compagno e parla dell'importanza di trovare il giusto "incastro" tra la vita di coppia e le rispettive vite. "Lui è papà di due meravigliose bambine, so che ognuno ha i suoi tempi e i suoi ritmi e quindi è giusto andare avanti piano", afferma.