"La notte nel cuore", l'anticipazione a "Verissimo": "Sumru preme il grilletto"

Ospite in studio l'attrice Ece Uslu parla del rapporto col suo personaggio: "Interpretarla è stato difficile"
"Buongiorno Nihayet, dimmi, quanti soldi mi dai per andare via?". Nell'anticipazione di "La notte nel cuore" trasmessa a "Verissimo" Halil accoglie così la madre di Sumru appena scesa dall'auto nel luogo scelto per l'incontro. "Tua figlia e io eravamo fidanzati e dovevamo sposarci", dice l'uomo che poi minaccia di diffamarle in tutta la Cappadocia.
La tensione tra i due è alle stelle quando sul posto giunge la stessa Sumru. La donna prende la pistola che la madre aveva estratto poco prima dalla tasca. "Non puoi sporcarti le mani per un delinquente come lui", scandisce la donna che poi, di fronte alle pesanti accuse rivolte da Hail, perde la lucidità e alla fine preme il grilletto.
Ad assistere all'anticipazione non poteva mancare l'attrice Ece Uslu che nella popolare serie turca di Canale 5 interpreta proprio la protagonista Sumru. "Interpretarla è stato molto difficile, ci sono stati momenti in cui non sapevo come affrontare certe scene e ho avuto paura di non esserne in grado", spiega nell'intervista. E aggiunge: "Se sono riuscita a mostrare l'anima di quel personaggio ne sono felice". Ece Uslu spiega inoltre che l'atmosfera sul set è stata "molto bella", favorita soprattutto dai paesaggi "magici" della Cappadocia. "Abbiamo vissuto momenti impegnativi per il clima e per la particolarità del terreno ma conservo ricordi stupendi", afferma.