"La notte nel cuore", l'anticipazione a "Verissimo": "Sumru preme il grilletto"

Ad assistere all'anticipazione non poteva mancare l'attrice Ece Uslu che nella popolare serie turca di Canale 5 interpreta proprio la protagonista Sumru. "Interpretarla è stato molto difficile, ci sono stati momenti in cui non sapevo come affrontare certe scene e ho avuto paura di non esserne in grado", spiega nell'intervista. E aggiunge: "Se sono riuscita a mostrare l'anima di quel personaggio ne sono felice". Ece Uslu spiega inoltre che l'atmosfera sul set è stata "molto bella", favorita soprattutto dai paesaggi "magici" della Cappadocia. "Abbiamo vissuto momenti impegnativi per il clima e per la particolarità del terreno ma conservo ricordi stupendi", afferma.