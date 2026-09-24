Nove anni dopo tornano gli U2 con un nuovo album e un inno al "Silencio"

Eppure, ascoltando un pezzo come Silencio, non sembra di trovarsi di fronte a un lavoro dall'anima crepuscolare. Non c'è nemmeno un briciolo di nostalgia, che pure sarebbe giustificabile, in questo brano degli attempati U2. Bono e soci sembrano entrati in una nuova fase di iperattività creativa dopo quasi un decennio di silenzio e lo avevamo capito già negli scorsi mesi, quando i nostri tirarono fuori uno dopo l'altro due EP: Days of Ash e Easter Lily. Due lavori che sembrano fare da punto di partenza per una nuova fase, quella confermata dai primi estratti del nuovo album. Un disco che sembra risentire molto, nelle sonorità e non solo, da quella coppia di prove "a breve gittata". Anche Carnaval de Luz d'altra parte è un titolo che si mette in comunicazione con i due brevi antipasti dati alle stampe quest'anno, creando l'architrave di un lavoro che promette di essere molto profondo e spirituale.