A salutare ufficialmente la band ci ha pensato la sindaca di Città del Messico, Clara Brugada, che su X ha citato un celebre brano del gruppo per dare il benvenuto ai quattro musicisti: "Nel nome dell'amore, ho salutato Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.". La prima cittadina ha poi colto l'occasione per invitare gli U2 a tenere un concerto nello Zócalo, la piazza monumentale della capitale che in passato ha già ospitato leggende del calibro di Paul McCartney e Roger Waters. La band irlandese accetterà l'invito?