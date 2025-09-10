La Dublino di Bono: la città di una leggenda del rock

IL FINNEGAN’S - La fama e la fortuna non hanno mai spinto Bono ad abbandonare la sua amata città natale, dove oggi vive nel bellissimo sobborgo di Dalkey, affacciato sulla baia di Dublino e fonte di ispirazione per lui, con la sua atmosfera tranquilla. Si dice anche che, con un po’ di fortuna, si possa incontrare Bono nell’iconico pub Finnegan’s: merita comunque una tappa per la cucina deliziosa di ispirazione marinara, le birre, gli spiriti e l’atmosfera: il locale è entrato nel mito anche perché ha fatto da teatro a un incontro da vecchi amici tra il frontman degli U2 e un altro personaggio mitico come Bruce Springsteen. E si narra che il cantante americano abbia commentato l’esperienza dicendo di aver mangiato: “The best chowder in Ireland”.



LA STORIA DEGLI U2 - I fan che desiderano saperne di più sui luoghi e sulla cultura che hanno plasmato il songwriting e la visione del mondo di Bono possono visitare i luoghi legati alla sua storia personale e al suo percorso artistico. La storia inizia a nord di Dublino, a Glasnevin, dove Bono è cresciuto. È possibile passeggiare lungo Dollymount Strand, dove giocava da bambino, e visitare la Mount Temple Comprehensive School a Clontarf, dove i quattro membri degli U2 si incontrarono per la prima volta e dove Bono trovò la sua voce. Anche il centro di Dublino, naturalmente, ha molti legami con Bono e gli U2 e lungo il percorso a piedi dedicato alla band è possibile scoprire alcuni luoghi chiave: tra tutti, in un percorso da veri fan, non può mancare una visita al negozio di apparecchi acustici Bonavox in North Earl Street, che ha ispirato Paul Hewson ad adottare il nome "Bono".



GLI STUDIOS - I leggendari Windmill Lane Studios sono, invece, il luogo in cui gli U2 hanno registrato diversi album e ora offrono un'esperienza interattiva per i visitatori, davvero imperdibile per gli amanti della musica. Proprio dietro l'angolo si trova il vecchio edificio degli Hanover Quay Studios, lo studio di registrazione originale degli U2, ora ricoperto di graffiti in onore della band e di altri giganti della scena artistica e culturale dublinese. Per i fan che desiderano approfondire la storia della musica irlandese, l'Irish Rock 'n' Roll Museum, proprio nel cuore del vivace quartiere culturale di Temple Bar, celebra l'influenza musicale dell'Irlanda e i suoi famosi rocker.

