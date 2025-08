Irlanda: spiagge spettacolari, senza folla e caldo eccessivo

SAUNA MOBILE - Con oltre 7.500 km di coste, non sorprende che l'isola d'Irlanda vanti tantissime spiagge spettacolari, che sono perfette per godersi il mare senza l’affanno della calura. Si può scegliere di vivere momenti di pura contemplazione su una baia immensa di candida sabbia guardando verso l’infinito dell’ovest, fare lunghe (o brevi) passeggiate, un'emozionante surfata o un giro a cavallo tra la spuma delle onde che si infrangono a riva. Tra le cose più belle da fare non può mancare una nuotata: gli irlandesi amano nuotare nell’Atlantico per una sferzata di benessere, grazie all’attivazione fisica legata alle fresche temperature. E appena si esce, per completare la sessione di benessere a stretto contatto con la natura, in molti punti si possono trovare saune mobili come, per esempio, NicheCoastal, che si “sposta” lungo la meraviglia costiera Causeway Coast, nella zona di Ballycastle, in Irlanda del Nord: può essere richiesta in esclusiva proprio dove ci si vorrebbe godere il mare.



KEEM STRAND, CONTEA DI MAYO - I riconoscimenti non sono una novità per Keem Strand, splendida baia appartata di Achill Island, al largo della frastagliata costa della contea di Mayo, lungo la Wild Atlantic Way, che regolarmente conquista in tutto il mondo posizioni di vertice nelle classifiche delle spiagge più belle: una mezzaluna di finissima sabbia bianca, mai affollata, abbracciata da verdi colline dominate da una strada strapiombo. Keem Strand è davvero bella come un quadro e anche per questo ha fatto da scenografico sfondo alle scene chiave del pluripremiato film "The Banshees of Inisherin". È il luogo perfetto in ogni periodo e, soprattutto nei periodi di bassa stagione, è davvero improbabile incontrare qualcuno. In estate, la sua forma raccolta la rende uno dei posti favoriti da nuotatori e amanti del kayak, ma anche da chi vuole farsi incantare semplicemente dal colpo d’occhio di un paesaggio magnifico.



CURRACLOE, WEXFORD - Sono ben undici i chilometri di morbida sabbia dorata, lambita da dolci onde, che rendono Curracloe Beach, nell’Ireland’s Ancient East, il punto sull’oceano ideale per chi vuol fare una tranquilla passeggiata in riva al mare o un tuffo in acque sicure. Sostenuta da ampie dune di sabbia, sembra un piccolo angolo di paradiso isolato dal mondo esterno. Per scoprirne tutta la particolarità (anche della fauna e della flora locali) si può seguire il sentiero naturalistico che le attraversa. Accanto alla spiaggia si trova la Raven Nature Reserve, oltre 240 ettari di boschi, casa sicura per placidi animali come gli scoiattoli rossi. Curracloe Beach è un'altra spiaggia con credenziali da star del cinema: ha prestato le sue distese di sabbia alle scene iniziali del pluripremiato film Salvate il soldato Ryan e le splendide scene sulla spiaggia di Brooklyn.



DUNMORE EAST, WATERFORD - A soli 15 km dalla città di Waterford, nell’Ireland’s Ancient East, Councillors' Strand, la spiaggia del villaggio di pescatori Dunmore East, è un'incantevole caletta scavata dalle maree, dove la sabbia è bagnata da acque cristalline. A questa ambientazione da cartolina danno un tocco particolare alcuni cottage imbiancati a calce che si affacciano proprio sul suo blu. È una delle mete preferite dagli abitanti del luogo che vengono a prendere il sole, a nuotare o a fare un po' di snorkeling. Le acque limpide la rendono anche un ottimo punto di immersione e la sua posizione riparata attira gli amanti del kayak e dello stand-up paddle board. Per ammirarla dall’alto, si può seguire la Dunmore East Cliff Walk che regala un bel punto di vista sulle colorate barche da pesca nel porto, spaziando, in lontananza, fino al leggendario faro di Hook.



INCH STRAND, KERRY - La contea di Kerry, lungo la Wild Atlantic Way, ospita 15 spiagge insignite della Bandiera Blu e una delle più belle e conosciute è Inch Strand. Situata lungo la penisola di Dingle, con le magnifiche montagne del Kerry a fare da sfondo, è uno dei punti delle coste irlandesi più idilliaci per passeggiare o nuotare. Inch Strand si estende per 5 km ed è classificata come Area Speciale di Conservazione: un habitat protetto con fauna e flora selvatiche che la rendono una delle mete preferite anche dagli appassionati di birdwatching. La sua splendida bellezza naturalistica ha attirato l'attenzione dei registi già molti decenni fa e compare in almeno tre film di successo: La figlia di Ryan (1970), Excalibur (1981) e Far and Away (1992).



KILLINEY, DUBLINO - Anche chi fa qualche giorno di vacanza a Dublino e vuole godersi il mare in perfetto spirito da viaggio lento e senza lunghi spostamenti può godersi una splendida spiaggia irlandese, con un breve viaggio in treno. Si sale a bordo in centro, scegliendo come meta Killiney Beach: in pochissimo tempo si approda a un'oasi di tranquillità con una vista favolosa sulla baia di Killiney, che arriva fino a Dalkey Island e alla punta di Bray Head. Questa lunga spiaggia di ciottoli è il luogo ideale per una passeggiata (con le scarpe giuste) e anche i nuotatori vengono a godersi le sue acque calme. Killiney, inoltre, è uno dei sobborghi più esclusivi di Dublino, dove vivono celebrità come Bono ed Enya. E dopo una passeggiata rigenerante in riva al mare ci si può gustare un ottimo caffè e una torta da Fred & Nancy's, affacciato proprio sulla spiaggia, oppure concedersi il tradizionale tè pomeridiano nelle sale del lussuoso Fitzpatrick Castle.