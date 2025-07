Spagna: natura e turismo sostenibile

UN SITO DEDICATO AL TURISMO SOSTENIBILE - Il mini sito (disponibile anche in italiano) mira a guidare i turisti verso decisioni più responsabili nella pianificazione dei viaggi e a far conoscere le destinazioni spagnole che stanno implementando strategie per favorire la sostenibilità del turismo. Propone, inoltre, idee di viaggio che includono turismo attivo e naturalistico, senza dimenticare i tour urbani e quelli gastronomici; non mancano poi i consigli ai turisti su come generare un impatto più positivo durante il soggiorno, come scegliere i mezzi di trasporto o gli alloggi e adottare comportamenti più responsabili. Ecco tre interessanti destinazioni.



IL NUOVO CORREDOR DE ECOTURISMO - E’ nato da poco il Corridoio di Ecoturismo della Spagna Verde, la più grande rotta ecoturistica d’Europa, che attraversa le comunità autonome di Cantabria, Galizia, Asturie e Paesi Baschi. Questo ambizioso progetto, finanziato dai Fondi Next Generation, mira a promuovere il turismo sostenibile lungo la costa cantabrica, coinvolgendo 331 aziende situate in 25 aree naturali protette. Il Corridoio offre esperienze di ecoturismo come escursioni, sport e itinerari storico-culturali, collegandosi anche a percorsi iconici come il Cammino del Nord. Oltre a valorizzare il patrimonio naturale, il Corridoio include una vasta gamma di itinerari studiati per esaltare le peculiarità di ciascuna regione. I percorsi permettono di esplorare le spettacolari scogliere della costa cantabrica, i parchi naturali delle Asturie e i pittoreschi villaggi della Galizia, collegando le riserve della Biosfera e promuovendo un modello di turismo responsabile. Nei Paesi Baschi, gli itinerari conducono a grotte storiche e riserve marine, mentre i collegamenti con il Cammino del Nord offrono l’opportunità di integrare ecoturismo, spiritualità e storia. Ogni itinerario è progettato per garantire un’esperienza immersiva e autentica, rispettando al massimo la sostenibilità e la conservazione ambientale. L’Associazione di Ecoturismo in Spagna guida le attività di formazione e certificazione delle imprese turistiche coinvolte, assicurando standard elevati di sostenibilità e qualità.



COSTA QUEBRADA, GEOPARCO UNESCO - Costa Quebrada, un’area naturale della Cantabria, in aprile è entrata a far parte della Rete Mondiale dei Geoparchi Unesco, portando la Spagna a quota 18 geoparchi, il secondo numero più alto al mondo e il primo in Europa. Questo riconoscimento sottolinea la straordinaria ricchezza geologica e naturale della regione, che copre 345 km quadrati tra aree terrestri e marine, includendo luoghi protetti come il Parco delle dune di Liencres, la Rete Natura 2000 e numerosi siti di interesse naturale e storico. La diversità dei paesaggi, dalle scogliere alle cale nascoste, dagli ecosistemi marini alle aree dunari, rende questa zona un museo naturale della storia della Terra. L’inclusione nella rete Unesco premia l’impegno per la conservazione e promuove un modello di turismo sostenibile che valorizza l’intera regione. Costa Quebrada diventa così un simbolo di sviluppo responsabile, grazie al coinvolgimento della comunità locale e al rispetto degli ecosistemi. I visitatori possono partecipare ad attività come escursionismo e visite guidate per scoprire la geologia e la biodiversità, contribuendo alla protezione del parco. I geoparchi, infatti, integrano conservazione e sviluppo sostenibile, offrendo paesaggi unici e patrimoni naturali inestimabili e coinvolgendo attivamente le comunità locali.