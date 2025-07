Le spiagge più spettacolari (e segrete) d’Europa

SPIAGGIA O ROCCE? - Sabbia, rocce, ciottoli e acque limpide: le spiagge d’Europa offrono esperienze indimenticabili e non c'è che l'imbarazzo della scelta. Nella lista realizzata dagli utenti di Jetcost, motore di ricerca turistico, ci sono tante famose destinazioni balneari europee capaci di offrire cultura, storia e una cucina squisita oltre a sole e mare. E fra le più belle spiagge, ce ne sono tre italiane: Cala Mariolu in Sardegna, la spiaggia di Marina Grande a Positano in Campania, e la Baia delle Zagare nel Gargano in Puglia.



CALA MARIOLU, SARDEGNA (ITALIA) - È una perla del Golfo di Orosei, sulla costa centro-orientale della Sardegna, un angolo selvaggio e incontaminato, una caletta intima caratterizzata da sassolini bianchi e rosa, da scoprire dopo una passeggiata nella natura selvaggia o una gita in barca. È nota per “is pùligi de nie” (pulci di neve), le pietre bianche e rosa, miste a sabbia, che la compongono. Cala Mariolu, nel territorio di Baunei, deve il suo nome alla foca monaca che si dice abbia “rubato” il pesce dalle reti dei pescatori di Ponza, da cui il soprannome “mariolo” (ladro). Il panorama qui è sorprendente per le infinite sfumature di blu, verde smeraldo e azzurro e per i bordi che sembrano fiocchi di neve. Anche i fondali meritano un'immersione perché sono l'habitat di diverse specie. Di tanto in tanto, al largo della costa, si possono osservare anche i delfini. L'accesso è complicato ed è meglio arrivarci con imbarcazioni private o con i servizi per le calette che partono dai porti di Arbatax, Cala Gonone e Santa Maria Navarrese.



MARINA GRANDE, POSITANO, CAMPANIA (ITALIA) - La spiaggia di Marina Grande è la principale di Positano e una delle più famose della Costiera Amalfitana. Con la sua posizione pittoresca incorniciata dalle colorate scogliere, si trova ai piedi della famosa e suggestiva chiesa della città, la Chiesa dell'Assunta. È lunga circa 300 metri ed è composta da ciottoli e sabbia nera. Offre un'atmosfera vivace, lussuosi beach club e acque cristalline. La vista dalla spiaggia è unica: all'orizzonte si vedono gli isolotti “Li Galli” o “Sirenuse”. La leggenda narra che qui vivessero le sirene che cercavano di incantare Ulisse con il loro canto. Il fascino della località con i gradini, i vicoli, le case colorate che scendono quasi fino al mare, i suoi negozi dove comprare i sandali e gli abiti (tanto da parlare di ‘stile Positano’) e le meravigliose terrazze incastonate nella roccia, sono un valore aggiunto al mare della zona, con le sue acque cristalline. Alcuni tratti di questa spiaggia sono privati e a pagamento. I prezzi per una giornata possono variare da 30 a 50 euro per un ombrellone e due lettini. La spiaggia ospita anche il porto principale di Positano, che serve sia tour in barca privati che traghetti, un'opzione altamente consigliata perché la bellezza di questa costa, dichiarata Patrimonio dell'Umanità, può essere apprezzata soprattutto guardandola dal largo.



BAIA DELLE ZAGARE, GARGANO, PUGLIA (ITALIA) - Una coppia di possenti scogliere calcaree scolpite e modellate dal vento sono l'emblema e la caratteristica distintiva della Baia delle Zagare, nota anche come Baia dei Mergoli, situata nei pressi della città di Mattinata sulla penisola del Gargano, un promontorio della Puglia settentrionale che ospita una grande varietà di paesaggi spettacolari. A pochi metri dalla riva, le scogliere emergono dall'acqua: una chiamata Arco di Diomede o Arco Magico, perché, secondo gli abitanti del luogo, porta fortuna attraversarlo a nuoto, e l'altra chiamata Le Forbici, l'immagine tipica di molte cartoline e della copertina di numerose riviste di viaggio. Alle spalle, una vertiginosa parete di scogliere bianche ricoperte da una fitta vegetazione e, di fronte, un limpido mare verde-azzurro. È una delle località balneari più esclusive, famosa per la sua sabbia dorata mista a ciottoli bianchi e divisa in due da un'alta scogliera calcarea. Il nome deriva dagli aranci e dai limoni che, con la loro fioritura, profumano l'aria, ma anche dalla Baia dei Mergoli per la grande colonia di merli che qui nidifica ogni anno. La spiaggia è considerata tra le 10 più belle del mondo.



SPIAGGIA DI LAS CATEDRALES, LUGO, GALIZIA (SPAGNA) - La spiaggia di Las Catedrales, dichiarata Monumento Naturale, è una delle spiagge più famose della Galizia e della Spagna in generale. La sua caratteristica più spettacolare sono le formazioni rocciose create dal vento e dall'acqua, che hanno le forme più curiose. Con la bassa marea è possibile togliersi le scarpe e camminare sotto le grotte, scoprendo tunnel e cunicoli. La visita con l'alta marea può essere effettuata dall'alto della scogliera, mantenendo però una distanza di sicurezza. Sebbene l'ingresso sia gratuito, per evitare la folla è necessario prenotare un biglietto d'ingresso nei mesi di luglio, agosto e settembre. Nonostante i vincoli imposti dal flusso delle maree, quando ci si avvicina alla bassa marea, oltre a contemplare le fantastiche formazioni create dalla natura, si può godere della spiaggia per prendere il sole o fare un bagno. È un luogo ideale per il divertimento dei bambini, poiché accanto alle rocce si formano una moltitudine di piccole piscine d’acqua cristallina, che diventano calde quando il sole le illumina.



SPIAGGIA DI ELAFONISI, CRETA (GRECIA) - Alcuni la considerano la spiaggia più bella del mondo, anche se ha una forte concorrenza. Situata sulla costa Sud-occidentale dell'isola di Creta, Elafonisi viene talvolta definita anche come “i Caraibi del Mediterraneo” per la sua spiaggia bianca con sfumature rosa e il turchese delle sue acque calde. Proprio di fronte alla spiaggia si trova la piccola isola di Elafonissi che, a seconda delle maree, a volte è collegata alla terraferma da una stretta striscia di sabbia, mentre con l'alta marea è una vera e propria isola che si raggiunge camminando in mare nell’acqua che arriva al ginocchio. Sull'isola c'è solo spiaggia libera, in particolare la parte posteriore è forse la più bucolica ed è caratterizzata da piccole baie dove regnano pace e tranquillità. Gli esperti di Jetcost.it consigliano di non perdere uno dei momenti più belli per visitarla, quando il sole tramonta sulle acque del Mar Libico regalando un panorama dai colori meravigliosi.



CALA MACARELLA, MINORCA, ISOLE BALEARI (SPAGNA) - È una piccola caletta di Minorca, nelle Isole Baleari, circondata da scogliere, con acque turchesi e un ambiente incontaminato. Si trova a 14 chilometri da Ciutadella e fa parte della Àrea Natural d'Especial Interès de la costa sur de Ciutadella. È considerata una delle più belle spiagge di Minorca ed è naturalmente una delle più visitate. Protetta dal Piano Territoriale Insulare e dalla Rete Natura, offre un paesaggio spettacolare: un pendio sabbioso, acque calme e cristalline, un dolce pendio e la brezza marina. Qui l’acqua è talmente trasparente da sembrare quella di una piscina. Il paesaggio intorno è tipico della costa meridionale di Minorca, più alta e frastagliata, dove scogliere calcaree, splendide gole rocciose, dune e boschi mediterranei avvolgono queste calette da cartolina.



PRAIA DA MARINHA, ALGARVE (PORTOGALLO) - L'Algarve, sulla costa meridionale del Portogallo, è una delle coste più belle d'Europa. Le sue scogliere sinuose e colorate si tuffano nel mare, lasciando in mezzo spiagge rocciose e sabbia fine, che a volte scompaiono con l'alzarsi delle maree. A circa 60 chilometri a Ovest di Faro, si trova Praia da Marinha, considerata la spiaggia più bella del Portogallo meridionale e una delle 10 spiagge più belle d'Europa. Per godersela, vale la pena alzarsi presto e visitarla nelle prime ore del mattino. Le forme stravaganti dei monoliti rocciosi e la gamma di colori che la inondano ne fanno un piccolo gioiello. Qui è piacevole passeggiare, mangiare ottimi frutti di mare, bere vino bianco e fare il bagno. C'è la possibilità di prendere una piccola barca e scoprire grotte nascoste lungo questo tratto di costa. Praia da Marinha è anche il punto di arrivo (o di partenza) dell'itinerario delle Sette Valli Pensili, considerato il miglior percorso escursionistico d'Europa. Si tratta di un percorso di 11,5 km (andata e ritorno) che arriva fino alla spiaggia di Vale Centeanes e offre splendide viste sull'Atlantico, mentre si cammina lungo le scogliere.



FOMM IR-RIH, MGARR (MALTA) - Fomm ir-Rih, la spiaggia più selvaggia e appartata dell'isola, non è adatta ai deboli di cuore: il sentiero che scende infatti è ripido e può diventare scivoloso, e sebbene sia solo una passeggiata di 20 minuti dal piccolo parcheggio, la salita può richiedere più tempo. Tuttavia, ne vale la pena per le acque cristalline e la vista sulle scogliere circostanti, oltre che per la sensazione di essere sfuggiti alla folla. Fomm ir-Rih (che significa bocca del vento) vanta uno scenario mozzafiato, con scogliere, una spiaggia di ciottoli, acque cristalline perfette per nuotare quando il mare è calmo, viste infinite sull'oceano e tramonti mozzafiato sul mare. Vivere tutto questo è un sogno che diventa realtà.



CALAHONDA, ANDALUSIA (SPAGNA) - È senza dubbio la spiaggia più fotografata e visitata di Nerja, grazie, tra l'altro, alla sua posizione centrale vicino al Paseo del Balcón de Europa, un punto panoramico con una splendida vista sul Mar Mediterraneo, e adiacente alla cala di El Chorrillo. Le sue vecchie case o magazzini costruiti a ridosso delle rocce, con pareti bianche e porte blu, conferiscono a questa spiaggia un fascino particolare. Uno degli aspetti più notevoli di Playa Calahonda, con la sua sabbia scura e le onde moderate, è la sua bellezza naturale. Per la sua posizione è un luogo ideale per praticare sport acquatici come lo snorkeling e le immersioni. Nelle sue acque trasparenti si possono osservare pesci colorati, polpi e stelle marine. Inoltre, la presenza di grotte sottomarine e formazioni rocciose aumenta l'emozione dell'esplorazione. Questa insenatura a forma di U, lunga appena 120 metri, è ben attrezzata con ristoranti e un'originale passeggiata in pietra.



ÖLÜDENIZ, COSTA TURCHESE (TURCHIA) - La Costa Turchese, situata nella Turchia meridionale, è un'area bagnata dalle coste del Mar Mediterraneo tra i golfi di Antalya e Fethiye. Questo paradiso sta diventando una delle destinazioni più alla moda e offre un'alternativa ai luoghi convenzionali dell'area mediterranea grazie alle sue acque cristalline e alle sue antiche città, un mix di natura e storia. La spiaggia di Ölüdeniz e la Laguna Blu sono note per le loro acque turchesi che offrono una varietà di attrazioni turistiche, snorkeling e un'ottima pide (pizza turca). Può essere anche il punto di partenza perfetto di uno degli itinerari più grandi e conosciuti della Turchia, la Via Licia.



TRÊS IRMÃOS, ALGARVE (PORTOGALLO) - Sebbene il suo nome originale sia Praia Alvor Nascente, è meglio conosciuta come Praia dos Três Irmãos a causa delle tre formazioni rocciose sul lato Est, con alte rocce e scogliere, note come falesie, dall'altro lato ha dune che si estendono per un chilometro. Nei mesi di luglio e agosto tende a essere abbastanza affollata, ma non quanto le spiagge più vicine al centro di Portimão. L'acqua è solitamente calma e quindi abbastanza sicura per i bambini. Per mangiare non c'è bisogno di andare lontano. Sulla spiaggia ci sono ristoranti specializzati in ricchi piatti di riso e in un'ampia varietà di frutti di mare e pesce alla griglia, ma offrono anche altre opzioni. Dopo una giornata in spiaggia, non c'è niente di meglio che godersi il tramonto e una cena con vista sul mare e splendidi tramonti.



CALA DEL MORAIG, ALICANTE, COMUNITÀ VALENCIANA (SPAGNA) - Si trova tra Moraira e Jávea, nel comune di Poble Nou de Benitatxell. È una spiaggia lunga circa 300 metri, con ghiaia, sabbia e acque cristalline che invitano a tuffarsi. Si trova in un luogo eccezionale, circondato da scogliere, formazioni rocciose e vegetazione, nascosta dietro il massiccio del Puig Llorença. Tra le rocce e le sporgenze della zona, spicca la Cova del Arcs, un'impressionante grotta acquatica che in realtà è lo sbocco al mare di un fiume sotterraneo. È un'area visitabile, ma occorre prestare la massima attenzione perché le rocce sono molto scivolose. All'interno della grotta ci sono gallerie che vengono utilizzate dai subacquei esperti per esplorare luoghi magici. Inoltre, nella parte settentrionale di Cala del Moraig ci sono molti nudisti.



ZLATNI RAT, ISOLA DI BRAČ (CROAZIA) - Sulla splendida costa croata ci sono luoghi che si distinguono in modo particolare. Uno di questi è l'isola di Brač, nel Mar Adriatico, sulla costa dalmata, con la sua singolare spiaggia a forma di punta di lancia che si protende come un corno d'oro nel mare per quasi mille metri, accarezza le acque cristalline e turchesi con la sua estremità che cambia forma in un gioco tra vento, onde e correnti marine; infatti è anche chiamata Promontorio d'oro, per la sua strana e variabile forma particolare. È considerata una delle migliori spiagge d'Europa e del mondo, ed è un celebre simbolo del turismo croato e delle bellezze naturali. Proprio in riva al mare si trova una secolare pineta mediterranea, dove è facile trovare ombra per sfuggire al sole nelle ore più calde della giornata. La sua bellezza e popolarità la rendono una spiaggia piuttosto frequentata, ma ci sono altre insenature lungo la costa di Brač che sono più tranquille e rilassanti. Zlatni Rat è una riserva naturale protetta e una meta ambita dai surfisti e dai kite.