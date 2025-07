La Croazia in bicicletta dal Quarnaro a Zagabria

QUARNARO - La Regione del Quarnaro, e’ una delle migliori destinazioni da visitare secondo l’indicazione di Lonely Planet ed è considerata una delle 3 regioni turistiche TOP in Croazia, anche grazie alla posizione geografica delle zone costiere di Opatija, Fiume, Crikvenica e Novi Vinodolski, delle isole di Krk, Rab, Cherso e Lussino e il montuoso Gorski kotar - con una combinazione unica di costa, isole e monti. Tutto il Quarnaro è intrecciato da percorsi ciclabili a tema, salite e tratti pianeggianti perfetto per chi ama essere in movimento: gli itinerari ciclabili, sentieri tracciati con le viste spettacolari. Basta decidere se cercare i panorami più belli dall’isola o verso le isole. Grazie alla rete di piste ciclabili sia lineari o a circuito che ti proponiamo scoprirai il fascino della costa, isole e monti. La regione comprende anche due aree protette di natura incontaminata, ideali per vivere a contatto con la natura: il Parco nazionale Risnjak, a pochi chilometri da Delnice, e il Parco naturale Učka, a ridosso di Opatija. In entrambi i parchi è possibile noleggiare una MTB. Quarnaro è stata proclamata la Regione europea della gastronomia 2026. Ovviamente per l’ottima gastronomia mediterranea e il gustosissimo lo scampo quarnerino.



ZAGABRIA - La storia della bicicletta in Croazia è iniziata a Zagabria sul finire del XIX secolo. Il commerciante zagabrese Ladislav Belus acquistò nel 1867, alla Mostra mondiale che si svolgeva quell’anno a Parigi, una novità sensazionale per l’epoca: il velocipede Michaux. Ecco bell’e fissato l’atto di nascita dell’amore tra la bicicletta, Zagabria e questa sua regione, dove la gente, fin dai primi anni Ottanta del XIX secolo, attraversava su due ruote le su vie e le colline. Oggi Zagabria è una città amica della bicicletta. Questa regione è un'oasi perfetta per chi cerca il perfetto equilibrio tra avventura e relax, dove la natura diventa un parco giochi e ogni curva svela una nuova esperienza. Qui, la bicicletta non è solo un mezzo di trasporto – è la chiave per un'avventura senza limiti, un'opportunità per esplorare i tesori nascosti di questa regione al proprio ritmo. Qui c’è un vero paradiso per gli amanti del ciclismo. Dalle dolci strade panoramiche, perfette per le famiglie, ai percorsi più impegnativi, ideali per i ciclisti esperti in cerca di emozioni forti, ogni itinerario è un'esperienza unica che aspetta solo di essere vissuta.Lungo il percorso si trovano le autentiche oasi gastronomiche dove fermarsi per una pausa e assaporare piatti tradizionali accompagnati da ottimi vini locali. Inoltre, siti culturali e storici raccontano storie affascinanti che meritano di essere scoperte. Ogni percorso porta ad una nuova emozione – che sia un panorama mozzafiato, un fiume incontaminato per un tuffo rinfrescante o un’accogliente cantina dove i produttori locali ti faranno sentire come a casa.