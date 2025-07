Austria: il piacere del campeggio a Villach

UN’OASI DI PACE - Relax, natura e benessere a pochi chilometri dall’italiana Tarvisio, nella zona turistica di Villach, circondata dal fresco delle Alpi, che permette ai suoi ospiti di godersi le giornate estive, rilassandosi sulle sponde dei suoi specchi d’acqua o tra i suoi sentieri. Queste caratteristiche rendono Villach la destinazione ideale per chi durante la villeggiatura privilegia il camping. L’area turistica di Villach offre 30 campeggi, recentemente riqualificati per offrire la massima qualità e confort (alcuni dispongono persino di area Wellness o Spa), al punto che la maggioranza degli esercizi gode di ottime referenze sulla celebre guida ADAC-Campingführer. Nove strutture ricettive, inoltre, sono state insignite del marchio di qualità “Kärnten Qualitätssiegel” per l'eccellenza dei servizi offerti. Per dare l’occasione di esplorare le diverse aree intorno a Villach, i campeggi sono distribuiti nell’intera regione turistica: sul Lago di Afritz, intorno al Lago di Faak, nell’area del Lago di Ossiach, nelle vicinanze di Villach e altri nella valle Gailtal. L’offerta oltre a prevedere la canonica piazzola e relativi servizi (come shop e negozi alimentari), offre anche la possibilità di noleggio camper o tenda sul posto per chi preferisca viaggiare leggero e in totale libertà, come anche comodi appartamenti o funzionali case mobili arredate di tutto punto.



ACQUA PURISSIMA - Per chi seppur in montagna non vuole rinunciare al piacere di una nuotata, Villach offre spiagge attrezzate per rilassarsi sulle loro rive. Con temperature di 27/28° che rendono l’immersione piacevolissima in acque assolutamente pure. Molti gli sport praticabili sulle sponde: dalla canoa al kayak, dalla vela al windsurf, dallo sci nautico (sul Lago di Ossiach) al gettonatissimo stand up paddling (SUP). Per i più coraggiosi ed avventurosi c’è il parco avventura Familywald Ossiacher See, attrezzato con percorsi d’alta fune e una emozionante Fly-line che attraversa tutto il bosco. Da non dimenticare, infine, la “Kletterwald” (percorso sospeso) sulla Gerlitzen Alpe e sulla Taborhöhe.



AQUILE IN CASTELLO - La zona offre proposte anche all’interno, con particolare attenzione agli ospiti più piccoli. Un’attività interessante sono le evoluzioni aeree delle aquile e dei falchi al Castello di Landskron in un’esibizione che non è tanto uno spettacolo di falconeria, quanto più una lezione vera e propria sul comportamento di questi uccelli. Altrettanto istruttiva è la visita alla “Montagna delle Scimmie”, la più grande riserva d’Austria di macachi giapponesi, da osservare da vicino - guidati da zoologi - nelle loro abitudini quotidiane.