Terme&Natura, la magia verde della Slovenia

LUSSO NON OSTENTATO - È così che si declina il lusso in Slovenia, minuscolo stato poco più piccolo della Lombardia, ma con un’infinità di soprese per il turista. Un lusso autentico e non ostentato, che regala tempo per se stessi, invita a gustare in profondità i piaceri della vita (dal cibo al ben- essere), a rigenerarsi a contatto con una natura incontaminata e persone autentiche, orgogliose custodi di arti e saperi antichi. Un lusso contemporaneo che regala ciò che si ha veramente bisogno in questi tempi di vita frenetica, fra inquinamento e cemento: niente overtourism, bellezza della natura e di tesori di arte e storia in cui ricreare corpo e spirito, accoglienza attenta e di assoluto livello. Un lusso non necessariamente esclusivo, ma che può essere alla portata di tutti, che parte dal basso, sincero e a portata di mano, quello di una terra in grado di dedicare ai visitatori le personalissime attenzioni di cui hanno bisogno.



DIECI COSE DA NON PERDERE - Per fuggire al caos dei vacanzieri e all’afa estiva, il Cuore Verde della Slovenia - dagli incantevoli laghi di Bled e di Bohinj alla famosa località termale di Čatež, da pittoreschi borghi contadini agli austeri castelli - è un’oasi accogliente e piena di sorprese. Ecco 10 cose proprio da non perdere.



NOVA GORICA, CON GORIZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025 - L’ingresso in Slovenia dall'Italia quest'anno più che mai non può essere che Nova Gorica, con la confinante Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, dove l’estate è scandita da una serie di eventi, concerti, mostre, happening. D'obbligo una foto con un piede in Slovenia ed uno in Italia nella Piazza della Stazione Transalpina, emblema di GO!2025. Nei dintorni si visita l’imponente Santuario della Castagnevizza immerso fra i roseti, dove fu sepolto nel 1836 il Re di Francia Carlo X di Borbone dopo l’esilio a Gorizia, e ci si inoltra nell’incantevole Valle del Vipava, terra di vigneti e frutteti fra cui sono incastonati deliziosi borghi.



CUCINA STELLARE TRA NOVA GORICA E LA VALLE DEL VIPAVA - A Nova Gorica si ha subito un primo, interessantissimo, assaggio, della qualità e della creatività della cucina slovena, dove ben 10 sono i ristoranti stellati e 8 i ristoranti Green Star Michelin (primato pro capite in Europa in questa categoria). Tra la città e la Valle del Vipava brillano le stelle di due grandi chef, Uroš Fakuč del ristorante Dam e Tomaž Kavčič della Gostlina pri Lojzetu. Ambedue chef patron del proprio locale, ambedue personaggi straordinari ed empatici, ambedue pronti ad accogliere in sala gli ospiti, propongono in tavola esperienze uniche ed autentiche. Pionieri del corso contemporaneo della cucina slovena, hanno la stella Michelin dal 2020, il primo anno dell’edizione dedicata alla Slovenia della celebre guida. Al Dam, cote gourmet dell’omonimo Boutique hotel, ci si affida al menu degustazione, costruito quotidianamente in base alla disponibilità del mercato, con una predilezione per il pesce e un occhio attento ai frutti di un territorio generoso in cui il confine esiste soltanto su carta. Fondamentale la scelta degli ingredienti anche per Tomaž Kavčič, uno dei pionieri della filosofia Slow Food in Slovenia, che - nella fascinosa cornice della seicentesca residenza che sovrasta la vallata del Vipava - offre una cucina emozionale a Chilometro Vero, che guarda sia al territorio che al resto della Slovenia.



BLED, IL LAGO PIÙ ROMANTICO - Il lago di Bled sembra progettato da uno scenografo da Oscar, tanto è pittoresco, caratteristico, con il tocco “artistico” di quell’isoletta in mezzo al lago irresistibile richiamo per il turista e la quinta delle Alpi Giulie. Con i cigni che scivolano sulla superficie, le imbarcazioni tradizionali e la meraviglia delle colline circostanti dove è arroccato il Castello, è forse la destinazione slovena più conosciuta, ritratta in migliaia di cartoline e calamite, elegante e rilassante. Celebri la scalinata di 99 gradini della chiesa che sorge sull’isoletta e la leggenda legata alla campana dei desideri davanti a cui è d’obbligo un selfie, forgiata per volere del Papa per ricordare una tragica storia d’amore consumatasi proprio sulle sponde del lago. E celeberrima la golosa Millefoglie alla crema di Bled, simbolo della cittadina, prodotta tradizionalmente dal 1953. Il sentiero di 6 km intorno al lago invita a piacevoli passeggiate a piedi o in bici e gli hotel termali invitano al relax.



LA NATUROPATIA QUI È DI CASA - Si perde lontano nel tempo la tradizione di cura e benessere di Bled: le sorgenti termali della parte nordorientale, oggi utilizzate nelle piscine dei Grand Hotel, sono citate dal 1689 ma fu poi un medico svizzero, Arnold Rikli, a valorizzarne le proprietà curative e a scoprire i vantaggi che le condizioni climatiche di Bled offrivano. Oggi il Rikli Balance Hotel offre agli ospiti ciò che il naturopata svizzero Arnold Rikli scoprì su questo incantevole e salubre lago: equilibrio, calma e benessere. L’hotel regala ai suoi ospiti dei panorami spettacolari, dalle grandi camere arredate seguendo la suggestione delle storie locali al ristorante, dal complesso di piscine termali interne ed esterne alle saune. Rinomato il centro Wellness Živa con una vasta gamma di trattamenti fra cui la naturopatia ha un posto d’onore e un centro completamente rinnovato con sei saune diverse, ciascuna con i propri benefici.



IL CASTELLO PIÙ ANTICO DELLA SLOVENIA - Una sorpresa è il Castello di Bled, arroccato con la sua architettura fiabesca su uno sperone di roccia a strapiombo sul lago, da cui si gode una vista incomparabile. Considerato il castello più antico della Slovenia, fu fondato nel 1004. Severo ed austero all’ esterno, ricco e decorato all’interno (tra gli altri, meravigliosi affreschi barocchi decorano la cappella reale), articolato in cortili e costruzioni, ospita un museo storico, una cantina vinicola, un’antica fucina, un apiario che testimonia l'attenzione che si ha in Slovenia per questi preziosi insetti. Superiore nel cortile superiore prospera una vite centenaria, discendente della vite più antica del mondo, che prospera a Maribor da oltre 400 anni. Imperdibili un aperitivo al tramonto sulla terrazza del suo bar panoramico e una romantica cena al Ristorante Blejski Grad, che ripropone i piatti tipici in chiave moderna e sofisticata, nel rispetto della tradizione gastronomica della Gorenjska e della Slovenia. Insignito della Forchetta d’oro nella guida Falstaff 2022 e del marchio Slovenia Green dell’Ente Sloveno per il Turismo, anche il ristorante gode di una vista invidiabile sulle montagne e sul lago.



SLOVENIA UNIQUE EXPERIENCE - A guidare chi vuole vivere qualcosa di veramente unico, esclusivo, autentico, è il marchio Slovenia Unique Experiences, ovvero esperienze uniche a 5 stelle, selezionate sul sito dell’ente del Turismo della Slovenia. Le rigorose regole per l’assegnazione del marchio garantiscono che si possa vivere l’esperienza prescelta (che può essere di qualche ora o anche di vari giorni) in modo molto personale, in un luogo particolare e a contatto con la popolazione locale, seguendo modalità non riprese altrove e allineate ai principi del turismo sostenibile. Slovenia Unique Experience® è un'etichetta assegnata sulla base di dieci criteri, tra cui autenticità, esperienzialità, sostenibilità e uno standard di qualità altissimo, che mette al centro l’individuo con un approccio personalizzato.



LA MELODIA DEL BOSCO - Una di queste è, ad esempio, La melodia del bosco nella cornice incantata del Parco Nazionale del Triglav, che copre la maggior parte delle Alpi Giulie ed è la più grande e più antica area protetta della Slovenia. Si tratta di un’esperienza guidata intima e profonda nella foresta di Stara Fužina, in cui si scopre che gli alberi comunicano tra loro, creano melodie e suoni e che il legno di ognuno di loro emette suoni diversi a secondo dell’età e di come è stato tagliato. In particolare si va alla scoperta degli abeti di risonanza, alti e dal fusto drittissimo, chiamati anche “abeti che cantano” perchè il loro legno viene usato fin dal tempo di Stradivari per creare straordinarie casse acustica dei violini. Solo pochi maestri possono ottenere suoni misteriosi dagli alberi e lo si potrà provare in prima persona. Attraverso una passeggiata guidata, si conosce in un modo diverso la foresta, luogo magico dove riconnettersi con la natura e trovare il proprio equilibrio. L’esperienza continua con Forest Bathing e meditazione e si conclude con un Tea party (con tisane, biscotti con gemme di abete, crema alle erbe e mele di Bohinj, distillati alle erbe ed altre piccole golosità tutte fatte in casa) sotto gli alberi o al riparo di una piccola casetta in legno. Prima di andar via, relax su grandi amache stese fra gli alberi riposo sulle amache al suono di un flauto realizzato con legno di risonanza e riflessologia naturale dei piedi, con una - camminata scalza nel bosco.



GIOCARE A GOLF ALL’OMBRA DI UN CASTELLO - Un altro castello che ha trovato nuova vita nel turismo e nell’accoglienza raffinata, altrettanto o forse ancor più imponente di quello di Bled, è il quattrocentesco e austero Castello di Mokrice (uno dei 920 manieri sloveni), immerso nel folto di una rigogliosa foresta e circondato da un campo da golf di 66 ettari e 18 buche, la cui quinta buca è famigerata come una delle più difficili dell’Europa centrale. Anche i principianti, tuttavia, possono muovere i primi passi sotto gli occhi attenti dei maestri locali. Veramente scenografico il grande cotile scandito da porticati e loggiati. Nelle adiacenze si alloggia all’elegante Mokrice Forest Hotel o nelle Mokrice Family Suite, immersi nel silenzio del parco del castello. Nelle sale del castello, invece, si gusta la raffinata cucina del Ristorante 1444 in un ambiente di assoluta suggestione.



TERME ČATEŽ, IL PIÙ GRANDE PARCO ACQUATICO DELL'EUROPA CENTRALE - Poco lontano da Mokrice, il complesso delle Terme Čatež, che ha da poco festeggiato il primo centenario di attività, racchiude il più grande parco acquatico dell'Europa Centrale, irresistibile attrattiva per grandi e piccoli, famiglie e ragazzi, aperto 365 giorni all'anno dato che si divide tra Winter Thermal Riviera (6.500 mq con attrazioni acquatiche di ogni genere – dalla tempesta tropicale con tuoni e piogge alla nave pirata, dal surf nella piscina con onde al fiume rapido- distribuite sotto tre enormi cupole), Summer Thermal Riviera (12.000 m² con piscina termale ad onde, parco acquatico infinito per i bambini, scivolo boomerang e molto altro ancora) adatte a tutta la famiglia, e Wellness Riviera, un’area di 1.000 mq dedicata solo agli adulti. Nuovissimo, elegante e di raffinato design è il Grand SPA Terme, tranquillo centro Salute e Bellezza con piscine termali e saune interne ed esterne, idromassaggi, fitness panoramico. Del complesso fanno parte tre hotel termali e altre interessanti strutture, come appartamenti, case mobili, un campeggio a 5 Stelle e - per chi vuole fare un'esperienza inusuale- le case galleggianti del Golfo dei pirati, cottage In un laghetto costruiti con materiali naturali collegati alla terraferma da un ponte di legno.