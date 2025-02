Go!2025: a Nova Gorica e Gorizia un programma lungo un anno

QUATTRO TEMI - Gorizia è un’elegante città ai confini est dell’Italia, in fondo non molto conosciuta, con un certo discreto understatement molto mitteleuropeo che la contraddistingue. Una città con molti grandi e piccoli tesori tutti da scoprire. Nova Gorica, nata nel 1948, moderna e funzionale, è nota per i suoi casinò e le bellezze naturali dei suoi dintorni. Il programma ufficiale di GO! 2025, che le unisce nel segno della cultura, si snoda lungo quattro temi portanti: Guerra e Pace, La creazione del nuovo, Contrabbandieri e Tanto verde. A formare questi pilastri, un cartellone di eventi, mostre e iniziative culturali ed enogastronomiche. Ecco una sintetica guida per scoprirne almeno alcuni.



VISITE GUIDATE - Per vivere a pieno Nova Gorica-Gorizia, PromoTursimo FVG organizza per tutto l’anno due visite guidate per vivere ed esplorare il territorio in modo unico ed esclusivo. La prima, “Atmosfere goriziane- Tour classico” - disponibile il sabato e la domenica alle ore 15:00 - permette di godere di Gorizia, del Collio, della zona del Brda, del fiume Isonzo simbolo della Prima Guerra Mondiale e dei tre rilievi su cui si sono svolte alcune delle battaglie più importanti della Grande Guerra in Italia: Calvario, Sabotino e San Michele. Gli eleganti palazzi e i monumenti della città sono invece i testimoni tangibili di un passato glorioso all'interno di quello che fu l'Impero asburgico. La seconda experience, “Gorizia - Una storia di frontiera” - disponibile il sabato e la domenica alle ore 10:30 - porta direttamente all’interno della travagliata storia della città nel Novecento, avvicinandosi al confine dove si riverbera ancora il ricordo dello strazio di tante famiglie. Si potrà imparare cos’è la prepustnica, i sotterfugi dei contrabbandieri e cosa accadde in una curiosa domenica d’agosto.



DA VEDERE - Tra le esposizioni che sono già state inaugurate, ricordiamo le mostre Ungaretti poeta e soldato. Il Carso e l'anima del mondo. Poesia pittura storia - presso il Museo di Santa Chiara - visitabile fino al 4 maggio e Andy Warhol. Beyond Borders, un’esposizione aperta anch’essa fino alla stessa data presso Palazzo Attems Petzenstein. Inoltre, a Villa Manin si aprirà nel corso dell’anno la mostra Borders from Turner to Monet to Hopper, a Gorizia la mostra dedicata ai tesori di Aquileia e la mostra Tre Sguardi con le fotografie di Steve McCurry, Alex Majoli e Meta Krese che raccontano il confine. Gorizia ospiterà anche la masterclass per giovani danzatori con l’étoile Eleonora Abbagnato e i ballerini dell’Opera di Roma, le giornate della Fice con Palazzo del Cinema, la produzione di 8 cortometraggi con FVG Film Commission realizzati ad hoc in occasione della Capitale Europea della Cultura e selezionati da una giuria di esperti presieduta dal regista Gabriele Salvatores e il docufilm sul filosofo Carlo Michaelstadter scritto e diretto dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory.



MUSICA E CINEMA - Tra gli appuntamenti inoltre si inseriscono anche i concerti di artisti di fama mondiale: i Thirty Seconds to Mars (3 luglio), con l’unica data del Nordest italiano, e i Massive Attack (24 giugno), animeranno entrambi l’Arena di Casa Rossa a Gorizia, luogo un tempo utilizzato come stallo di mezzi pesanti in transito sul confine ed oggi riqualificato e messo a disposizione anche per ospitare grandi eventi. Confermati inoltre i tradizionali appuntamenti goriziani come il festival èStoria, il premio alla sceneggiatura Sergio Amidei e la kermesse enogastronomica Gusti di frontiera, che per l’occasione saranno declinati in chiave transfrontaliera. Già aperta nella superba Villa Manin (Codroipo - UD) anche Scooter Italia 1945-1970, esposizione che racconta il settore degli scooter focalizzandosi sulle aziende italiane che hanno divulgato in tutto il mondo la cultura e l’inventiva che caratterizzano il nostro Paese, attraverso una selezione di 50 modelli provenienti da collezionisti privati ubicati sul territorio regionale.



CONCERTI ESTIVI - L’estate di GO!2025&Friends si animerà invece con i live di Alanis Morissette, regina del rock alternativo che incanterà il pubblico il 22 giugno 2025 a Villa Manin di Codroipo (Udine); Sting, che il 9 luglio porterà sempre a Villa Manin una delle date del suo Sting 3.0 World Tour; e Robbie Williams, il cui live - unico previsto in Italia - è in programma il 17 luglio 2025 allo stadio Nereo Rocco di Trieste, promettendo di regalare una serata memorabile all'insegna della musica, dell'emozione e dell'energia.



IL CARTELLONE - Durante il 2025 sono in arrivo eventi come il Festival della Complessità con grandi protagonisti, fra gli altri Didier Eribon, Aleksandar Hemon, Miljenko Jergović, Slavoj Žižek; l’edizione 2025 di Gusti di Frontiera, Gusti senza frontiere, dal 26 al 28 settembre a Gorizia ma anche nel vicino versante sloveno. Diversi eventi espositivi si avvicenderanno, fra i quali la mostra dedicata al grande Zoran Mušič. Ci sarà un vasto omaggio a Franco Basaglia con la circuitazione anche in Slovenia del mitico “Marco Cavallo”, simbolo dell’abbattimento dei confini e pregiudizi sulla salute mentale; e tante produzioni cinematografiche, musicali, teatrali, come Dodecalogo, la docu-fiction transgenerazionale del regista Tomi Janežič e come il documentario di Anja Medved sui testimoni della Seconda Guerra Mondiale.