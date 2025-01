In Slovenia per rigenerarsi tra sport e relax

MONTAGNA E BENESSERE - La montagna in Slovenia non è mai déjà-vu: più di 230 km di piste, di cui 85 km azzurre, 114 km rosse e 27 km nere, divise su un totale di 12 stazioni di media grandezza, di cui 4 con più di 10 impianti di risalita. Alcune di queste località, poi, sono entrate a pieno titolo nell’immaginario degli appassionati di sport invernali grazie alle Coppe del Mondo, come nel caso di Planica che ogni anno chiude, tradizionalmente, il calendario delle gare di Salto con gli Sci o di Kranjska Gora, che nel 2025 ospiterà le gare femminili di Slalom e Slalom Gigante. Ma tornando con i piedi per terra, a una montagna non per forza destinata agli sciatori competitivi ma a chi intende contemplarla con rispetto e ammirazione, oltre il vapore di una bevanda che scalda le mani e appanna gli occhiali da sole, la sagoma delle creste alpine slovene sanno sempre emozionare. Di benessere, di alta cucina, di sentieri tra gli alberi o sulle ciaspole, di cascate da scalare e di piste di slittino attive anche al chiaro di luna: ecco le più belle avventure innevate da vivere in Slovenia!



JULIANA SKITOUR - Lo scialpinismo è sicuramente il modo più bello per godere appieno dei benefici della montagna. La soddisfazione di raggiungere una vetta e di sciare verso il fondovalle lontano dai tralicci delle seggiovie, magari nell’incanto della neve fresca, restituisce un quadro impreziosito soltanto dal tepore dell’accoglienza nei villaggi di fondovalle. Per chi cerca un'esperienza fuori dagli schemi, guidata dalla fame d'avventura e di silenzio che solo l'alta montagna sa soddisfare, è Juliana SkiTour la scelta più intrigante per mettersi alla prova. In uno scenario incontaminato come quello del Parco Nazionale del Tricorno, la vetta più alta del paese, Juliana SkiTour più che un vero percorso è un insieme di quattro tappe nell'area compresa tra Kranjska Gora e Tolmino. Ognuna delle tappe presenta due percorsi alternativi, uno più dolce e uno più impegnativo, in linea con le esigenze di scialpinisti di tutti i livelli. I percorsi evitano le zone in cui la fauna alpina trascorre l’inverno, in modo da tutelare quelle specie animali protette dal Parco.



ARRAMPICATE - L’inverno è quel periodo in cui la natura si trasforma in un’opera d’arte astratta, creando con il ghiaccio sculture dalla forma imprevedibile che il disgelo porterà via. Per alcuni mesi all’anno, tuttavia, luoghi come le Alpi di Kamnik e della Savinja diventano il terreno ideale di chi ama cercare gli orizzonti in alto. La meta più attraente è la valle Logarska dolina, in cui si concentrano diverse cascate di difficoltà tanto varia come in nessun’altra parte della Slovenia. Anche i vicini Matkov kot e Robanov kot hanno cascate adatte per l’arrampicata sul ghiaccio. Troverete ottimi posti anche sull’altro versante delle montagne, a Jezersko, e nelle valli dei fiumi alpini che nascono dalla seconda catena montuosa più alta della Slovenia.



SFRECCIARE IN SLITTINO - Un comprensorio sciistico di alto livello ad appena 28 km da una capitale europea? In Slovenia, c’è anche questo. È Krvavec, più volte premiata quale migliore stazione sciistica della Slovenia: 30 km di piste battute tra quota 1400 e 2000, adatte agli sciatori più o meno esperti.E chi non scia? Qui è possibile vivere le emozioni e l’adrenalina della neve per quattro mesi all’anno anche su uno slittino, e anche di sera! Dalle 16:30 alle 19, infatti, godendo della pista illuminata sotto le stelle, sarà possibile regalarsi un'esperienza unica e memorabile tra le nevi della Slovenia.



RELAX TERMALE - Dopotutto, siamo pur sempre in Slovenia: le acque termali, fiore all’occhiello del Paese, non smettono certo di scorrere con l’inverno. Anzi: non c’è nulla di meglio che concludere una giornata di sci che con un bagno termale, in strutture spesso sorte in vicinanza delle stazioni sciistiche più amate. Come Rogla, coperta dalla neve per quasi 1/3 dell’anno, poco distante dalle terme di Zreče che, per la stagione invernale, propongono pacchetti ski&spa coniugando ai 100 ettari di piste i benefici delle piscine termali. Rogla è famosa anche per il Pot Med Krošnjami (letteralmente il Sentiero tra le Fronde), una vera e propria passerella sospesa che segue il livello delle punte degli alberi, con una vista unica sulle cime della regione Pohorje. Inaugurato nel 2019, il sentiero è diventato negli ultimi tre anni una delle destinazioni più amate del paese.

MILKA A KRANJSKA GORA - Alta cucina in alta montagna: ci sono posti, in Slovenia, dove si può proprio avere tutto. Uno di questi è il ristorante Milka, guidato dalle sapienti mani dello chef David Žefran, sloveno ma di scuola svedese: sono proprio queste due componenti, quella nordica e quella alpina, a fondersi in un locale che dialoga costantemente con il territorio in cui si trova. La ceramica utilizzata, ad esempio, è prodotta artigianalmente da artigiani sloveni con minerali estratti nelle vicinanze del lago Jasna, mentre gli ingredienti in menù riflettono l’intensa stagionalità delle Alpi Giulie. I vini presenti in cantina, invece, aprono un vivace dialogo transfrontaliero con le confinanti regioni del Friuli e della Stiria (Austria), ricordando assaggio dopo assaggio come le montagne non conoscano bandiere ma siano regioni accoglienti e permeabili agli stimoli di tutte le provenienze e aperte, di volta in volta, a diverse soluzioni.Nella prestigiosa guida Michelin Slovenia 2024 al ristorante sono state assegnate ben due stelle, definendo il locale “una magnifica sintesi gastronomica del territorio, sapientemente interpretato ed elaborato da David Žefran, che utilizza materie prime locali cercando di sfruttare i prodotti nella loro totalità”.