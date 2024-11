Dalle Alpi alle Ande ecco la top ten mondiale dello sci

CORTINA D’AMPEZZO - Quale modo migliore per inaugurare il nostro post con Cortina d’Ampezzo, una delle celebri località sciistiche del mondo nonché storica meta sciistica veneta conosciuta a livello internazionale? Non a caso, questo famoso comune della provincia di Belluno ha ospitato i Giochi Olimpici Invernali del 1956 e ripeterà l’esperienza in occasione delle Olimpiadi del 2026, insieme a Milano. Una delle poche città al mondo a vantare questo doppio privilegio. La bellezza di Cortina non è passata inosservata neanche nel mondo del cinema… Infatti, ha fatto da sfondo a film come “James Bond 007 – For Your Eyes Only” e “Cliffhanger“. Ma il fascino di Cortina va oltre le piste da sci: il centro storico, infatti, pullula di locali esclusivi, ristoranti gourmet e boutique di lusso.



ASPEN SNOWMASS, USA - Situato a tre ore e mezza di auto da Denver, il comprensorio sciistico Aspen Snowmass si trova nel Rocky Mountain National Park, uno dei luoghi più famosi del Colorado. Per molti, questo posto offre le migliori condizioni e strutture sciistiche di tutto il Nord America. Infatti, nel 1950 fu la sede del Campionato del Mondo di Sci Alpino, la prima volta nella storia che Stati Uniti ha ospitato questo evento sportivo. La stazione è formata da quattro diverse aree, con opzioni per tutti i livelli. Situata a 3.813 metri di altitudine, offre oltre 300 piste che si estendono lungo 509 chilometri e 42 impianti di risalita. Questi sono solo alcuni dei dati che la rendono un vero e proprio paradiso per gli sciatori.



ST. MORITZ - Voli in parapendio, lanci in paracadute, escursionismo e, naturalmente, sci. Le Alpi svizzere offrono ai loro visitatori numerosi attività piene di avventura e all’insegna dell’adrenalina. In una classifica delle migliori località sciistiche del mondo, St. Moritz è una visita d’obbligo. Infatti, si tratta uno dei centri di sport invernali più antichi del pianeta, senza dimenticare che la Svizzera è conosciuta come centro del lusso e dell’eleganza per eccellenza. Personaggi famosi come George Clooney, Hugh Grant, Kylie Minogue o David Beckham hanno trascorso le loro vacanze invernali proprio qui. Se non disponete di un mezzo di trasporto proprio, un buon modo per raggiungerlo è da Milano, con il Bernina Express.



ALTA BADIA - Alta Badia, una delle principali località sciistiche del Trentino Alto-Adige, appartiene al comprensorio sciistico del Dolomiti Superski, con oltre 1200 km di piste. Non a caso, ogni anno ospita gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Oltre ai suoi incredibili paesaggi invernali, Alta Badia spicca per la sua deliziosa gastronomia ladina, frutto dell’unione di influenze italiane e austriache. Lo speck, i canederli e lo strudel sono il pane quotidiano di un qualsiasi soggiorno nei dintorni!



GRANDVALIRA, ANDORRA - Oltre 200 chilometri su circa 130 piste fanno di Grandvalira una delle migliori stazioni sciistiche del mondo e la più estesa dei Pirenei. Un luogo da visitare assolutamente se andate a sciare ad Andorra. Inoltre, potrete realizzare molte altre attività come un giro in slitta trainata da cani da Grandvalira, un tour in motoslitta o una passeggiata con le racchetta da neve.



CERRO CATEDRAL, ARGENTINA - A Cerro Catedral troverete una delle migliori stazioni sciistiche del mondo, considerato il più grande centro di sport invernali dell’intero emisfero australe. Per questo motivo, è un luogo molto frequentato dai turisti che visitano Bariloche. Le incredibili viste sulla Patagonia, con il lago Nahuel Huapi sullo sfondo, sono una delle grandi attrazioni di questa stazione sciistica. Detto in cifre, si stima che questo luogo riceva 250.000 visitatori durante la stagione invernale. Perché non approfittare della visita per partecipare anche a una lezione di snowboard sul Cerro Catedral.



LEVI, LAPPONIA - Se volete sciare in Lapponia, Levi è senza dubbio una delle migliori località sciistiche del mondo. Anche se le sue montagne non sono molto alte, la sua posizione a soli 130 chilometri dal Circolo Polare Artico, offre ai suoi visitatori esperienze davvero magiche. Potrete vedere aurore boreali o anche sciare sotto la perfetta illuminazione della stazione durante i due mesi della cosiddetta “notte polare“, epoca in cui il Sole non appare mai nel cielo.



NISEKO, GIAPPONE - La stazione sciistica di Niseko si trova a due ore di auto da Sapporo. Qui, le correnti fredde provenienti dalla Siberia rendono la neve di ottima qualità e ideale per gli sport invernali. Infatti, quella giapponese, è considerata il miglior tipo di neve del pianeta per praticare sport. La stazione è divisa in diverse aree adatte a tutti, con una vista incredibile del Monte Yotei, un vulcano che raggiunge i 1.898 metri di altezza.