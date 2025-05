Osttirol, autentico e originale, per indimenticabili vacanze nella natura

SOSTENIBILITÀ CONDIZIONE DI VITA - Per gli abitanti dell’Osttirol, questa terra è prima di tutto uno spazio vitale, un luogo da preservare e quindi la sostenibilità non è solo un compito da assolvere ma una condizione di vita. L’Osttirol è autentico, originale, senza confini e le persone che vi abitano sono profondamente legate al territorio, amano le proprie tradizioni e la natura incontaminata che li circonda. L’Osttirol è un rifugio naturale di benessere che restituisce energia e forza vitale a chi è esausto dalla vita quotidiana, un luogo dove si promuove un turismo dolce e orientato alla natura.



NATURA E AUTENTICITÀ - L’Osttirol - incastonato tra il Grossglockner e le Dolomiti - rappresenta un rifugio per chi cerca autenticità, ampi paesaggi, vette imponenti e valli silenziose che offrano spazi per respirare, per vivere. Una terra in cui ritrovare l’essenziale, in armonia con la natura e dove riscoprire se stessi. Montagne maestose, boschi rigogliosi e acque cristalline diventano fonte di esperienze autentiche e uniche. In tema di sostenibilità, qui si prendono in considerazione non solo gli aspetti ecologici ma anche quelli economico/sociali, cercando un equilibrio tra turisti e residenti. Il rispetto per l’ambiente e per il territorio è tangibile ovunque: ad esempio, la valle Defereggental è una delle valli alpine d’alta quota meno popolata in assoluto, mentre, nelle Dolomiti di Lienz esistono ancora botteghe artigiane che altrove sono ormai scomparse e nel Parco Nazionale degli Alti Tauri i ranger specializzati in fauna selvatica guidano i visitatori tra boschi, colline e vallate. Una volta sul posto, ci si muove in modo altrettanto “verde” grazie al biglietto gratuito per autobus e impianti di risalita, oppure, con auto elettriche o biciclette. Ottimi sono i collegamenti ferroviari che permettono di arrivare senza auto quasi ovunque.



VACANZE SULLE DUE RUOTE - L’Osttirol è ideale per una vacanza in bicicletta, grazie al paesaggio naturale e culturale incontaminato, al clima favorevole e alle infrastrutture. Oltre 600 sono i chilometri di percorsi ufficiali per i ciclisti e anche i più classici non sono mai troppo affollati. Il centro nevralgico è la vivace e mediterranea Lienz, la “Città del Sole”, informale capitale austriaca delle due ruote, da cui si pedala lungo le valli montane punteggiate da villaggi alpini e malghe: panorama e gastronomia rendono ogni tour indimenticabile. Con l’E-bike, queste perle sono più facilmente raggiungibili, grazie anche a una fitta rete di stazioni di ricarica che ne aumentano l'autonomia. Tra le tante opportunità, ricordiamo il percorso in E-bike verso l’Oberstalleralm - nella valle Villgratental – dove gli abitanti si vantano di non avere nulla: con la frase “Venite da noi, noi non abbiamo nulla”, che ha suscitato interesse e clamore già qualche decennio, hanno preservato e arricchito un paesaggio naturale e culturale unico e incontaminato. Alla fine della valle si trova Innervillgraten, da dove inizia un tour circolare verso Oberstalleralm (un pittoresco villaggio di malghe protetto come monumento storico e composto da 16 case e una cappella). Il percorso di ritorno passa accanto ad altre malghe tipiche della valle Villgratental e conduce alla chiesa di pellegrinaggio di Maria Schnee. Si tratta di un tour circolare breve (24 km) e facile (720 metri di dislivello). Uscendo poi verso la Val Pusteria, si può far tappa in altri punti culturali interessanti, come il museo all’aperto Wegelate Säge o l’antico complesso agricolo Wurzerhof.



ESCURSIONISMO NEL "PAESE DELLE MONTAGNE" - Nel "Paese delle Montagne", tra il Parco Nazionale degli Alti Tauri, le Dolomiti di Lienz e il Crinale di Confine Carnico, gli appassionati di escursionismo trovano un paesaggio incontaminato. Sentieri alpini dolci, come quelli nel Lienz Talboden o nella Valle Defereggental, attirano gli amanti della natura e le famiglie, mentre i percorsi alpini più impegnativi, che circondano i 266 monti oltre i 3.000 metri, entusiasmano gli alpinisti più esperti. L’ Osttirol ha oltre 2.500 chilometri di sentieri escursionistici e più di 200 malghe che offrono ristoro e pernottamento, percorsi per ogni livello di difficoltà ma soprattutto tanto spazio, autenticità e silenzio. Chi desidera intraprendere trekking trova nelle 20 vie di escursione a lunga distanza le condizioni ideali per ritrovare se stesso. L’ Osttirol è considerato una delle destinazioni austriache più amate per il trekking a lunga distanza, come, ad esempio, il Cammino Hoch und Heilig di oltre 200 chilometri, 4 confini nazionali, 13.000 metri di dislivello e panorami mozzafiato. Tra i mondi alpini dell’Osttirol, dell'Alto Adige e della Carinzia Superiore, i pellegrini – camminatori toccano 9 tappe in altrettanti luoghi spiritualmente significativi. Il percorso parte da Lavant, nell’ Osttirol, passando per San Candido, fino a Heiligenblut ai piedi del Grossglockner, passando per luoghi di pellegrinaggio significativi come Maria Luggau, Kalkstein a Innervillgraten, Obermauern a Virgen e per gemme nascoste come la piccola chiesa di San Korbiniano a Assling. Con una media di 20 chilometri e più di 1.000 metri di dislivello per tappa, il cammino "Hoch und Heilig" non richiede solo buone scarpe da trekking, ma anche resistenza e capacità di concentrazione.