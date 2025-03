Alta Badia: dove ogni pedalata diventa esperienza

PARADISO PER I CICLISTI - L’Alta Badia è il paradiso per gli amanti della bicicletta, un luogo in cui natura e passione per le due ruote si incontrano in perfetta armonia. Che sia su una bici da corsa, una mountain bike o un’e-bike, questa destinazione offre un’ampia varietà di percorsi adatti a ogni livello. Pedalare qui significa vivere un’esperienza che va oltre lo sport, immergendosi in ampi panorami, cultura locale, tradizioni enogastronomiche e un turismo sempre più sostenibile. A conferma di questo impegno, nel 2022 l’Alta Badia ha ottenuto la prestigiosa certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council).Negli ultimi anni, l’Alta Badia è diventata un vero punto di riferimento per i ciclisti più esigenti. La posizione strategica, la varietà di itinerari per ogni livello di difficoltà e la possibilità di percorrere strade che hanno fatto la storia del ciclismo la rendono una meta imperdibile. Da qui si possono affrontare le leggendarie salite dei passi dolomitici, come Pordoi, Sella, Gardena, Fedaia, Valparola, Falzarego e Giau, fino a raggiungere le iconiche Tre Cime di Lavaredo. Un vero sogno per ogni appassionato di ciclismo.



MARATONA DLES DOLOMITES-ENEL - Sono state 32.700 da 95 nazionalità le richieste di partecipazione alla 38° edizione della Maratona dles Dolomites-Enel, in programma per domenica 6 luglio. La granfondo richiama ogni anno ciclisti da ogni parte del mondo e può essere considerata la regina fra tutti gli eventi ciclistici in Europa. Il tema che accompagna e caratterizza questa edizione è Lüm, la luce che illumina il mondo. La principale attrazione della Maratona dles Dolomites-Enel sono, come sempre, i passi dolomitici: Campolongo, Sella, Pordoi, Gardena, Giau, Falzarego e Valparola. Rimangono invariati i tre percorsi chiusi al traffico: la Maratona vera e propria è di 138 km con 4230 m di dislivello, il percorso Medio è di 106 km con 3130 m di dislivello e il percorso Sella Ronda, che è di 55 km con 1780 m di dislivello. Per chi non rientra tra i fortunati partecipanti, c’è la possibilità di acquistare online le 200 iscrizioni a prezzo maggiorato con ricavato destinato in beneficenza, visitando il sito.



SELLARONDA BIKE DAY - Sabato 7 giugno sarà la volta dell’ormai tradizionale Sellaronda Bike Day, che prevede la chiusura al traffico dei passi attorno al Gruppo del Sella. L’evento verrà replicato il 13 settembre. Gli amanti delle due ruote potranno partecipare all’evento non competitivo dalle ore 08.30 alle ore 16.00, su un percorso in senso antiorario, di una lunghezza di 53 km e un dislivello di 1637m. Il merchandising ufficiale dell’evento, disponibile presso i negozi delle valli organizzatici, è creato dal designer Manuel Bottazzo e prodotto da Sportful.



DOLOMITES BIKE DAY - Protagonisti del Dolomites Bike Day del 21 giugno sono invece i passi dolomitici Campolongo, Falzarego e Valparola, scenario delle epiche imprese che hanno fatto la storia del ciclismo. Il percorso si districa sull’anello che partendo dall’Alta Badia raggiunge Arabba e la valle di Livinallongo attraverso il Passo Campolongo per poi proseguire verso il Passo Falzarego e successivamente il Passo Valparola, prima di raggiungere i paesi di San Cassiano, La Villa e Corvara per completare il tragitto. Il percorso, chiuso al traffico dalle ore 08.30 alle 14.30, ha una lunghezza di 51 km ed un dislivello complessivo di 1.370m e si consiglia di percorrerlo in senso antiorario.



BIKE GUIDED TOURS - Anche durante l’estate 2025 l’Alta Badia ripropone nei mesi di giugno e luglio i Bike Guided Tours con cinque appuntamenti settimanali. Il programma prevede un ricco calendario di tour guidati alla scoperta dei percorsi più affascinanti su e giù per le Dolomiti: da lunedì a venerdì, ogni giorno una gita che permette di raggiungere, insieme a esperte guide locali, i luoghi e i passi più iconici delle Dolomiti. Tra questi il classico percorso Sellaronda, il Passo Fedaia oppure il Passo Giau.



E-BIKE SHARING - Con il servizio di E-Bike Sharing, esplorare l'Alta Badia diventa ancora più accessibile e divertente. Grazie alla pedalata assistita, si possono raggiungere senza fatica i punti panoramici più spettacolari della zona e i tre parchi dell’Area Movimënt, situati a 2000 metri di altitudine. Le e-bike permettono di affrontare con facilità anche le salite più impegnative, rendendo l’esperienza adatta a tutti, dagli sportivi più esperti a chi desidera semplicemente godersi il paesaggio dolomitico su due ruote. Le biciclette possono essere ritirate e riconsegnate presso le stazioni a monte degli impianti di risalita Col Alto, Piz La Ila e Piz Sorega. Inoltre, nei negozi sportivi e nei noleggi a valle sono disponibili modelli di ultima generazione per chi vuole partire direttamente dal fondovalle. Un'ulteriore comodità è la possibilità di trasportare le e-bike sugli impianti di risalita, consentendo di spostarsi agilmente tra le varie località senza l’uso dell’auto, per un’esperienza sostenibile e all’insegna del divertimento.



ALTA BADIA ALL ROAD - L’Alta Badia è la meta ideale anche per gli appassionati della mountain bike, con ampi percorsi sterrati incastonati in una vegetazione dai mille colori. Per gli amanti dell’enduro, del freeride e del touring la località offre un’ampia scelta su sentieri di varie difficoltà. Per i più avventurosi, amanti dell’adrenalina, ci sono i Bike Beats Movimënt, percorsi in discesa, dedicati alle due ruote. Si tratta di circuiti Country Flow, quindi trails scorrevoli, con paraboliche di contenimento e salti di diversa difficoltà. Da quest’anno i Bike Beats Movimënt faranno parte del circuito Gravity Card, una tessera con la quale si può accedere a 30 tra i migliori Park in tutta Europa. Essere parte di questo pool è garante di qualità e servizio. I percorsi sono percorribili in mountain bike oppure in e-bike, sull’altipiano dell’Alta Badia a 2000m e sono raggiungibili con gli impianti di risalita, sui quali è possibile caricare le bici. L’Alta Badia è inoltre il punto di partenza ideale per la Sellaronda in MTB. La possibilità di portare le bici sugli impianti di risalita permette di andare in quota senza fare fatica, per poi cimentarsi in discese mozzafiato e single trails, dedicati alle MTB. Il giro è percorribile in senso orario e in senso antiorario e si consiglia di eseguirlo con un’esperta guida di mountain-bike.