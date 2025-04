In Alto Adige, esperienze per grandi e piccoli nei masi Gallo Rosso

MOMENTI UNICI - Si tratta di momenti che, soprattutto per chi vive in città, rappresentano qualcosa di veramente unico, come fare il burro o il pane, foraggiare gli animali in stalla, raccogliere le verdure nell’orto o il fieno durante la fienagione. Ci sono, inoltre, delle esperienze particolarmente speciali ed emozionanti, che alcuni contadini dei masi Gallo Rosso offrono di vivere ai loro ospiti. Vediamone alcune.



BRICOLAGE - In Valle Aurina, al Voppichlohof la contadina Reinhilde offre agli ospiti di partecipare a dei pomeriggi dedicati al bricolage con materiali naturali. L’orario è flessibile ed è un momento che soprattutto i bambini adorano: realizzare piccoli animali con il fieno, fare lavoretti utilizzando fiori, diversi tipi di farina e a volte anche erbe, in base a quello che cresce intorno al maso. Ogni occasione è buona per inventare qualcosa di diverso: un cuore per San Valentino, una pietra portafortuna, un istrice con legno e foglie in autunno. Mentre i bambini si divertono creando, i genitori possono approfittare del tempo libero per dedicarsi a ciò che preferiscono: lettura di un buon libro, riposo o una seduta nella sauna a infrarossi.



DETOX - Per chi associa la vacanza ad un momento salutare in cui rigenerarsi e depurarsi, l’Oberpiskoi di Funes è il maso ideale. Qui gli ospiti possono approfittare di un programma detox basato sul digiuno, per rilassarsi e lasciare che la natura incontaminata nutra il corpo, l’anima e la mente. Durante le settimane del digiuno all’Oberpiskoi, vengono organizzate anche attività come escursioni, sessioni di yoga e fitness. Uno stile di vita sano è molto importante per la famiglia contadina e quindi due membri sono diventati leader certificati per la pratica del digiuno, la padrona di casa Anna e sua figlia. Sono due i metodi proposti: il digiuno secondo il Dr. Otto Buchinger e il digiuno della frutta.



CAVALLI - Il Flachenhof a Renon è un maso con allevamento di cavalli con area per equitazione, che offre tutto l’anno escursioni a cavallo, battesimo della sella e lezioni di equitazione rese più vivaci grazie all’utilizzo della musica, al lavoro svolto a terra e anche alla possibilità di cavalcare senza sella. La salute dei cavalli del Flachenhof è al primo posto; per questo i contadini li lasciano scorrazzare liberi, senza costrizioni, pur mantenendo sempre il controllo sul carattere di ogni capo. Inoltre, il maso sostiene il “Team Pony Concept”, un concetto pedagogico educativo secondo cui i bambini dai 2 ai 9 anni hanno un grande beneficio in diverse aree di apprendimento (esperienze sensoriali, corporee, abilità personali e sociali) grazie al lavoro di gruppo con cavalli e pony. I bambini imparano tanto sui cavalli, le varie razze, il mangime più adatto, il linguaggio, la cura, sempre giocando, in modo creativo e divertente.



FARE LE MARMELLATE - Al maso Hof am Schloss di Prato allo Stelvio si invitano gli ospiti a condividere la vita quotidiana contadina del maso, dove sono allevate una decina di tipologie di animali (come mucche, vitelli, maiali, conigli, anatre, galline, asini, pony) ed altrettanto varia è la tipologia dei prodotti (lattiero-caseari, salumi, varie confetture e succhi di frutta)orare la bellezza del nostro maso fin dal momento della colazione. Vengono proposte settimanalmente varie attività: a seconda della stagione, gli ospiti possono capire con la bella stagione in cosa consiste fare gli apicoltori, oppure possono partecipare ad escursioni per osservare gli animali selvatici nel loro habitat. Inoltre, possono anche assistere ai processi di lavorazione di un prodotto e imparare come mettere le verdure sottolio o sottaceto, o come preparare una sana marmellata.