Glamping, cottage, camping: vacanze all'aria aperta alla scoperta dell'Italia nascosta

Il turismo all’aria aperta, spostando l'attività turistica al di fuori del centro cittadino, contribuisce a distribuire l’utilizzo di risorse, come l'acqua e i trasporti, su un'area più ampia e non sottrarre alloggi agli abitanti locali, come invece avviene con sistemazioni di locazione turistica a breve termine. Il settore si sta evolvendo in modo positivo: molti campeggi adottano infatti pratiche ecologiche, come l'utilizzo di energia rinnovabile, l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata e l'offerta di prodotti locali, contribuendo così a ridurre l'impatto ambientale. Con la primavera riprende la voglia di viaggiare: ecco una selezione di strutture vicino a città d’arte, o nella tranquillità di colline e laghi, per un viaggio a basso impatto attraverso l’Italia, prenotabili su Pitchup.com, l’unica piattaforma di instant booking in Italia specializzata in soggiorni in campeggi e villaggi turistici.



L’AGRICAMPING SEREGNÉR è un campeggio esclusivamente per adulti (dai 18 anni in su) situato tra le colline, a soli 10 minuti dal Lago di Garda. Ideale per chi cerca tranquillità e relax, offre piazzole attrezzate con tutti i comfort, una piscina all'aperto, un’area barbecue e amache tra gli ulivi. Dispone anche di spazi dedicati ai cani. È il luogo perfetto per una vacanza rigenerante, lontano dal caos, con un’atmosfera serena e accogliente.



IL GLAMPING CANONICI DI SAN MARCO, a soli 25 chilometri da Venezia, è la scelta perfetta per chi vuole esplorare tutte le meraviglie della Serenissima senza rinunciare alla comodità e alla pace di un rifugio immerso nella natura. Magnifiche tende safari arredate con eleganza, con splendidi paesaggi a fare da cornice, e tanti dettagli originali e sofisticati, come bicchieri di cristallo e una suggestiva cantina di vini.



IL GRANELLO è un incantevole agriturismo situato nella tranquilla valle dei colli bolognesi, immerso nella natura incontaminata della Riserva Regionale del Contrafforte Pliocenico. A soli 40 minuti da Bologna e un'ora da Firenze, questo rifugio offre un mix perfetto di relax e avventura. Circondato da boschi e campi, è il posto ideale per esplorare sentieri naturalistici, tra cui la salita al Monte Rosso, o per osservare la fauna locale, come poiane e cervi. L'agriturismo propone anche attività come equitazione, speleologia e nuoto nel fiume Savena. Il ristorante offre piatti preparati con ingredienti freschi della tenuta e dei produttori locali, per un'esperienza culinaria autentica. Inoltre, la storia della Seconda Guerra Mondiale è ancora visibile nei resti della Linea Gotica nelle vicinanze.



IL RIFUGIO DEI MARSI è un elegante glamping situato a Roccafluvione, nelle Marche, circondato da incantevoli vigneti e a soli 15 minuti da Ascoli Piceno e vicino al Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Questo tranquillo rifugio per soli adulti, combina comfort e sostenibilità con una vista panoramica sui monti. Le unità abitative della struttura sono davvero uniche nel loro genere essendo strutturate a forma di botte. Gli ospiti possono assaporare i prodotti locali, e godere di servizi extra come vasca idromassaggio, lezioni di cucina e trattamenti spa.



IL COTTAGE BEACH VICO, a solo un’ora da Roma, sorge sulla sponda nord-orientale del Lago di Vico, immerso in una riserva naturale ricca di querce e castagneti. La struttura offre una spiaggia erbosa privata con lettini e ombrelloni, noleggio di paddleboard e barche da pesca, oltre a lezioni di yoga. A meno di un’ora di auto da Viterbo, Toscana e Umbria, è il punto di partenza ideale per esplorare siti storici, artistici e gastronomici. Dopo un'escursione, non c'è niente di meglio che rilassarsi ammirando il tramonto sul pontile e gustando specialità locali grazie al servizio catering in loco.