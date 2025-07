Al mare in Croazia, un paese vicino, ma ancora tutto da esplorare

IL MARE PIÙ PULITO D’EUROPA - A due passi dall’Italia, la Croazia, tra i suoi numerosi punti di forza, vanta il mare più pulito in Europa (il 92,2% di tutta la costa croata valutato come eccellente nel 2024) ed è considerato il Paese più sicuro d’Europa e tra i Paesi europei più ospitali. Ancor più facile da raggiungere questa estate, dato che 5 aeroporti in Croazia sono collegati direttamente con 9 città italiane, con voli regolari.



LE SPIAGGE IN ISTRIA - Le spiagge in Istria sono oasi di divertimento, creatività e piacere per tutta la famiglia. Da romantiche calette nascoste a stabilimenti attrezzati, l’Istria offre spiagge di ciottoli, rocce levigate e piattaforme perfette per tuffarsi in acque limpide e sicure. Pola vi attende con la spiaggia Hawaii, situata nei pressi del villaggio turistico Verudela Beach. Godetevi la spiaggia di ciottoli che sfuma verso il mare, ideale per le famiglie con bambini che possono tranquillamente divertirsi nell’acqua bassa dell’insenatura. Se siete alla ricerca di sfide adrenaliniche, nelle immediate vicinanze troverete le alte scogliere per tuffarvi nel mare cristallino. Respirate l’aria pura tra le pinete sulla costa e godetevi la quiete delle oasi naturali come Capo Kamenjak, una riserva naturale situata nell’estremo sud dell’Istria vicino a Premantura, dove il mare e la terra si fondono in un paesaggio mozzafiato.



LA REGIONE DEL QUARNARO - Proseguite il vostro viaggio verso la regione del Quarnaro, con mete meravigliose e spiagge stupende, molte delle quali si trovano in cima alle classifiche europee e mondiali. Aromaterapia all’aria aperta grazie alla combinazione di vento, mare, erbe mediterranee e clima mite. Il Quarnaro nel 2026 sarà Regione gastronomica Europea. Non c’è modo migliore per vivere la bellissima costa di Opatija che passeggiare sul Lungomare. Costruito più di 110 anni fa, il percorso di 12 km collega le città situate lungo la sua riviera, da Volosko a Lovran. Idilliaco ambiente costiero ed edifici eleganti: è facile capire perché i visitatori si innamorano di Opatija ogni anno! Poco più a sud ci accoglie Mošćenička Draga; un tempo villaggio di pescatori, oggi località celebre per la sua spiaggia di ciottoli chiari e il mare incredibilmente limpido. Venite a rilassarvi sulla spiaggia di Sipar, una lunga distesa di ciottoli che digrada dolcemente in un mare cristallino. Ideale per famiglie e amanti del relax, è perfetta anche per lo snorkeling o semplici nuotate. Poco più avanti, calette più appartate offrono angoli di pace immersi nella natura.



BENVENUTI NELLA TERRA DEI SOGNI, LA LIKA - È il cuore verde della Croazia. Vicino a Novalja, sull’isola di Pag, si trova la famosa spiaggia di Zrće, luogo di numerosi locali notturni. Un’esperienza indimenticabile a Novalja vi sarà offerta anche dai vari festival musicali come il Day & Night Festival, a luglio, e il Sonus Festival ad agosto. Per chi cerca una fuga rigenerante dal caldo estivo, la regione della Lika è la meta ideale; un’alternativa alle classiche mete balneari, è perfetta per chi cerca un contatto autentico con la natura, lontano dalla folla. Qui scorre il fiume Gacka, uno tra i più limpidi e puliti d’Europa. Pur essendo freddo (ideale per rinfrescarsi!), è amato per il kayak e per tuffarsi nelle zone più accessibili. Degno di nota anche il fiume Lika, che dà il nome alla regione ed è caratterizzato da zone balneabili in estate.



LA REGIONE DI ZARA, PER GLI APPASSIONATI DI NATURA - Proseguendo poco più a sud, troviamo la Regione di Zara, destinazione prediletta per gli appassionati di natura, cultura e relax. Con le sue spiagge spettacolari, dai ciottoli levigati alla sabbia dorata, e un mare trasparente che lambisce le coste, è il luogo perfetto per ricaricare corpo e mente. La spiaggia di Nin è conosciuta come Kraljičina Plaža o “Spiaggia della Regina”, interamente sabbiosa e con vista sulle montagne. Con i suoi 3 km di sabbia dorata e acque poco profonde che si estendono per centinaia di metri, è perfetta per famiglie con bambini. La spiaggia è famosa anche per il fango terapeutico utilizzato fin dall’antichità per trattamenti naturali. Grazie alla sua bellezza naturale e alla vista incantevole sul monte Velebit, è stata inserita tra le 100 spiagge più belle del mondo. Qui trovano spazio anche attività sportive come pallavolo, kitesurf, windsurf e badminton.



LA REGIONE DI ŠIBENIK, DESTINAZIONE TOP - Parchi nazionali, fiumi maestosi e siti mozzafiato sono motivi per cui la regione di Šibenik è considerata destinazione top, circondata da fortezze, pinete, isole e spiagge. Primošten è un piccolo borgo attraversato da strette viuzze acciottolate, case in pietra e la chiesa di San Giorgio situata sulla sommità della collina e dominante il panorama circostante: perfetto per una vacanza indimenticabile. Sul lato nord della penisola di Raduča, in una bellissima baia troviamo la Spiaggia Velika Raduča. Questa spiaggia di ciottoli è adagiata su una meravigliosa baia con lo sguardo rivolto al mare turchese e all’isola di Smokvica. Velika Raduča è naturalmente ombreggiata e offre numerosi spunti per il divertimento.



LA DALMAZIA CENTRALE E LE SUE ISOLE - È caratterizzata da una natura davvero generosa, come dimostrano le numerose e splendide isole con le loro incantevoli spiagge di ghiaia circondate da pinete rigogliose e profumate. Vita semplice, natura incontaminata e pace totale: questo è il modo più autentico per descrivere l’isola di Vis. La spiaggia di Prirovo, situata sull’omonima penisola nel porto cittadino, è di ciottoli ed è lunga circa 100 metri. La penisola ospita un monastero francescano e una chiesa del XVI secolo, costruiti sui resti di un teatro romano. Mare limpido, sabbia lucida e pace assoluta: la spiaggia di Zaglav, situata a sud-est dell’isola, vicino alla località di Milna, è nota soprattutto per la sua spiaggia sabbiosa.