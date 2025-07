In Istria tra spiagge Bandiera Blu e un caleidoscopio di eventi

SPIAGGE BLU - Acque limpide, baie nascoste e calette scolpite dal vento: se la vacanza perfetta inizia con un mare spettacolare, in Istria ogni estate è una certezza. Qui, sulla punta croata dell’Adriatico, le acque cristalline hanno conquistato ancora una volta la prestigiosa Bandiera Blu, assegnata ogni anno alle spiagge che uniscono qualità ambientale e servizi impeccabili. Da Umag (Umago) a Rovinj (Rovigno), passando per Poreč (Parenzo), Vrsar (Orsera), Rabac (Porto Albona) e Pula (Pola), il litorale istriano ha visto premiate decine di spiagge, riconoscendo così un impegno costante nella tutela e nella valorizzazione della bellezza naturale della costa (l’elenco completo su www.istra.hr).



SPIAGGE PET-FRIENDLY - Le spiagge, del resto, sono l’anima più frizzante di una vacanza istriana: dalle calette più intime e rocciose ai litorali sabbiosi ideali per famiglie, come la scenografica spiaggia Hawaii (Havajsko), sulla penisola di Verudela, vicino a Pula (Pola), dove l’ingresso in acqua è dolce e graduale, perfetto anche per i più piccoli. E se in vacanza non si rinuncia mai al proprio amico a quattro zampe, l’Istria offre chilometri di costa pet-friendly: da Umag (Umago) a Novigrad (Cittanova), da Vrsar (Orsera) a Poreč (Parenzo), fino al sud della penisola, qui i cani sono benvenuti e possono giocare e correre in libertà (qui tutte le spiagge dedicate).



LA MAGIA DEL TRAMONTO - C’è poi un momento della giornata che in Istria diventa pura magia: il tramonto. Le località lungo la costa occidentale, con il sole che scivola dolcemente nel mare, offrono scenari indimenticabili. Una passeggiata sul lungomare di Poreč (Parenzo) o una visita alla suggestiva Rovinj (Rovigno), con la sua chiesa di Sant’Eufemia, che domina il panorama grazie al campanile veneziano, sono solo alcune delle tappe da non perdere. A Rovinj (Rovigno), poi, c’è un luogo che più di tutti interpreta lo spirito spensierato dell’estate istriana: il Cocktail & Champagne Bar Valentino, famoso per i suoi cuscini dorati adagiati sulla roccia, che offrono uno spettacolo impareggiabile sul mare che si infiamma di rosso e arancio al calare del sole.



LA NATURA INCONTRA IL LUSSO - Dormire sotto le stelle senza rinunciare ai comfort di un hotel cinque stelle: in Istria i glamping, ovvero i campeggi glamour che uniscono natura e lusso, sono numerosi e offrono tante soluzioni per chi cerca un soggiorno a contatto con la natura senza compromessi sulla qualità dell’ospitalità e dei servizi. L’ecoturismo e la sostenibilità ambientale sono invece protagonisti in altre strutture, dove il glamping si sposa con uno stile di vita sano e rilassato, immersi nella vegetazione mediterranea in un ambiente studiato per favorire la totale rigenerazione degli ospiti.



EVENTI IMPERDIBILI - L’estate in Istria non è solo mare e natura, ma anche un calendario ricchissimo di eventi capaci di unire sport, cultura, tradizioni popolari e gastronomia. Innanzitutto i grandi concerti all’Arena di Pola.Tra gli appuntamenti musicali più attesi dell’estate istriana, questi concerti presentano un connubio perfetto tra patrimonio storico e spettacolo dal vivo. Quest’anno saliranno sul palco, tra gli altri, Bryan Adams (29 luglio), Grace Jones (8 agosto) e José Carreras (26 agosto). Fino al 10 settembre tornano le Serate tradizionali sulla Riva di Fažana (Fasana), appuntamento settimanale che ogni mercoledì anima la cittadina con il meglio della cultura e delle specialità gastronomiche istriane. Durante l’“Hand Made Fair & Istra Gourmet”, sulla pittoresca riva si potranno trovare prodotti culinari locali, prodotti artigianali e assistere a esibizioni di danze tradizionali, in un’atmosfera autentica e festosa. Fino al 9 settembre, ogni martedì sera alle 21.30, si tiene la visita notturna gratuita del centro storico di Labin (Albona). Un tour guidato al calar del sole svela i segreti nascosti di questa affascinante cittadina arroccata sulla collina, tra scorci panoramici e racconti avvolti nella storia.