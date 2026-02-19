Gli U2 lanciano "U2 - Days Of Ash", album contro la guerra

American Obituary racconta di Renée Good, uccisa dall'Ice a Minneapolis il 7 gennaio scorso. The Tears Of Things è tratto da un libro del frate francescano Richard Rohr che, attraverso gli scritti dei profeti ebrei, esamina come sia possibile vivere con compassione in un'epoca di violenza e disperazione. La canzone immagina una conversazione tra il David di Michelangelo e il suo creatore. Song of the Future omaggia la giovane studentessa iraniana Sarina Esmailzadeh e il movimento “Woman, Life, Freedom”. One Life At A Time è stata scritta per Awdah Hathaleen, padre palestinese di tre figli, ucciso nel suo villaggio in Cisgiordania da un colono israeliano nel luglio 2025. In Yours Eternally, Bono e The Edge (che dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 hanno suonato in una stazione della metropolitana di Kiev) sono affiancati alla voce dal musicista ucraino diventato soldato Taras Topolia e da Ed Sheeran: il testo è scritto sotto forma di lettera di un soldato in servizio e il pezzo sarà accompagnato da un breve documentario di circa quattro minuti diretto dal regista ucraino Ilya Mikhaylus, in uscita il 24 febbraio. Days of Ash include una lettura di Wildpeace - del israeliano Yehuda Amichai - interpretata dall'artista nigeriana Adeola e accompagnata dalla musica degli U2 e di Jacknife Lee.