Bono compie 65 anni e guarda al futuro: "Con gli U2 cerchiamo una ragione per esistere ancora"

L'ultimo album di inediti del gruppo, "Songs of Experience", risale ormai al 2017, quasi dieci anni fa. Dopo di allora, pur restando attiva la band si è dedicata soprattutto a operazioni che hanno puntato su una rilettura del proprio passato. Dal tour per i 40 anni di "The Joshua Tree", alla pubblicazione di "Songs of Surrender", in cui hanno riletto in chiave acustica brani già pubblicati, fino alla residency alla Sphere di Las Vegas, dove hanno celebrato "Achtung Baby". E quando il giornalista dell'"Observer" glielo fa notare, Bono non può che ammettere. "Sì, siamo stati coinvolti in qualche operazione nostalgia - dice -. Ma direi che bisogna sapere da dove si viene per essere più efficaci nel presente e nel futuro. Questo è il caso, in modo diverso, del libro, dello spettacolo teatrale e ora del film (un documentario in uscita a breve - ndr). Ho un archivio di tutto questo, ma ora devo tornare nel futuro, che è il luogo in cui gli U2 hanno sempre vissuto".