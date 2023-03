U2, in "Songs of Surrender" le hit rifatte daccapo

E' questo " Songs of Surrender ", una raccolta in uscita il 17 marzo che contiene 40 brani scelti tra alcuni dei più famosi della carriera della band e ri-registrati con arrangiamenti completamente diversi dagli originali . Le canzoni perdono la furia elettrica e l'impatto da cori da stadio per assumere un'atmosfera intima che ne spesso ne stravolge l'essenza conferendo nuovo significato a canzoni con decenni di storia.

Gli U2 e una nuova veste sonora Ascoltando "Songs of Surrender" sembra quasi di sentire gli U2 giocare a non fare gli U2. Diversi gli arrangiamenti, spogliati e scarnificati, ridotte al minimo le ritmiche, celati riff leggendari, mutata l'impostazione interpretativa di Bono. Sono anche gli U2 che fanno i conti con il tempo che passa e una nuova anima da trovare.

Un progetto curato da The Edge Dietro "Songs of Surrender" c'è soprattutto la visione di The Edge. E' stato infatti il chitarrista a curare e produrre la raccolta. "Il processo di selezione delle canzoni da rivisitare è iniziato con una serie di demo - ha spiegato -. Ho osservato cosa resta di una canzone quando tutti gli elementi, tranne quelli essenziali, vengono tolti. L'altro obiettivo principale era trovare modi per portare intimità nelle canzoni, poiché la maggior parte di esse era stata originariamente scritta pensando a concerti dal vivo". A collaborare con The Edge è poi intervenuto Bob Ezrin, leggendario produttore che ha firmato capolavori come "The Wall" dei Pink Floyd. "Esaminando questi provini con è stato molto facile vedere quelli che funzionavano subito e quelli che avevano bisogno di più lavoro - ha continuato The Edge -. Siamo entrati tutti nella mentalità del 'less is more'".

Un album per ogni componente della band Le nuove 40 canzoni sono raccolte in quattro album separati ognuno dei quali prende il nome di uno dei componenti della band. "Ascoltare le canzoni interagire tra loro, e trovare l’ordine dei quattro album è stato molto emozionante - prosegue The Edge -, trovare i passaggi più sorprendenti, avere l’opportunità di fare come un dj. Una volta decisi i quattro differenti album è stato facile decidere chi dovesse rappresentare ognuno di loro". La raccolta sarà disponibile in formato digitale 40 tracce, cd Standard (16 tracce), cd Deluxe (20 tracce), 4 CD Boxset, 4 Lp Boxset, Edizione 2 LP Nero (20 tracce) ed Edizione Limitata 2 LP Silver (20 tracce).

Questa la tracklist di "Songs of Surrender"

Side 1 – The Edge

1. One

2. Where The Streets Have No Name

3. Stories For Boys

4. 11 O'Clock Tick Tock

5. Out Of Control

6. Beautiful Day

7. Bad

8. Every Breaking Wave

9. Walk On (Ukraine)

10. Pride (In The Name Of Love)

Side 2 - Larry

1. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

2. Get Out Of Your Own Way

3. Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of

4. Red Hill Mining Town

5. Ordinary Love

6. Sometimes You Can’t Make It On Your Own

7. Invisible

8. Dirty Day

9. The Miracle Of Joey Ramone

10. City Of Blinding Lights

Side 3 - Adam

1. Vertigo

2. I Still Haven’t Found What I’m Looking For

3. Electrical Storm

4. The Fly

5. If God Will Send His Angels

6. Desire

7. Until The End Of The World

8. Song For Someone

9. All I Want Is You

10. Peace On Earth

Side 4 - Bono

1. With Or Without You

2. Stay

3. Sunday Bloody Sunday

4. Lights Of Home

5. Cedarwood Road

6. I Will Follow

7. Two Hearts Beat As One

8. Miracle Drug

9. The Little Things That Give You Away

10. 40