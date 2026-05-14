U2, il concerto mentre girano un video a Città del Messico

Street of Dreams Il video di "Street of Dreams", titolo del loro nuovo singolo, mostra i musicisti che suonano anche sul tetto di uno scuolabus ricoperto di graffiti dell'artista messicano Chavis Mármol. Circa un migliaio di fan hanno applaudito con entusiasmo Bono, David Howell, Larry Mullen Jr. e Adam Clayton di fronte al palazzo del ministero dell'Istruzione, che ospita murales del pittore Diego Rivera, marito dell'iconica Frida Kahlo. Durante una delle pause, Bono ha spiegato che la canzone del loro ultimo album "fa riferimento alla giustizia, al desiderio di portare un momento di pace a coloro che da tempo cercano la luce". Sebbene sembrasse un raduno spontaneo, i fan erano in realtà stati invitati attraverso il sito web ufficiale degli U2.