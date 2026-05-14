nuovo singolo

U2, il concerto mentre girano un video a Città del Messico

Circa un migliaio di fan hanno applaudito Bono, David Howell, Larry Mullen Jr. e Adam Clayton che si sono esibiti fronte al palazzo del ministero dell'Istruzione

14 Mag 2026 - 16:02
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Gli U2 si sono esibiti, per la gioia dei fan, nel cuore del centro storico di Città del Messico per un mini-concerto durante le riprese di un videoclip.

Gli spettatori hanno sopportato stoicamente l'intensa pioggia che si è abbattuta su gran parte della capitale e dintorni, per godersi la musica della band irlandese suonata dal balcone di una casa tradizionale del quartiere.

Leggi anche

Bono Vox compie 66 anni: la scomparsa della madre, il titolo di Cavaliere, l'amicizia con Zucchero

La Dublino di Bono: la città di una leggenda del rock

Street of Dreams

Street of Dreams  Il video di "Street of Dreams", titolo del loro nuovo singolo, mostra i musicisti che suonano anche sul tetto di uno scuolabus ricoperto di graffiti dell'artista messicano Chavis Mármol. Circa un migliaio di fan hanno applaudito con entusiasmo Bono, David Howell, Larry Mullen Jr. e Adam Clayton di fronte al palazzo del ministero dell'Istruzione, che ospita murales del pittore Diego Rivera, marito dell'iconica Frida Kahlo. Durante una delle pause, Bono ha spiegato che la canzone del loro ultimo album "fa riferimento alla giustizia, al desiderio di portare un momento di pace a coloro che da tempo cercano la luce". Sebbene sembrasse un raduno spontaneo, i fan erano in realtà stati invitati attraverso il sito web ufficiale degli U2. 

u2

Sullo stesso tema