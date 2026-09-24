Myss Keta è tornata sulle scene e questa volta lo ha fatto ripartendo da dove, probabilmente, è sempre stata più a suo agio: la notte, le serate in pista e l'elettronica. Dopo un'estate trascorsa tra live show e dj set in tutta Europa, dal Ministry of Sound di Londra al Razzmatazz di Barcellona fino al Berlin Pride e al Virage di Parigi, Venerdì 25 settembre esce su tutte le piattaforme digitali e in radio "BBDV6?", acronimo di "Baby dove sei?", il nuovo singolo prodotto da Crookers. Lo stesso giorno dell'uscita del brano, l'artista milanese sarà anche a Roma, al Parco Schuster, mentre il 18 dicembre tornerà a Londra per una data all'E1.