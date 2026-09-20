"Sono oggetti intimi, e perché fare questa vendita? Per gli animali? È una presa in giro: la fondazione ha degli immobili, ne venda uno", ha dichiarato d'Ormale all'Afp, contestando la scelta. L'uomo sostiene, inoltre, che gli oggetti avrebbero dovuto essere conservati in vista di una futura apertura della Madrague al pubblico. "È una mancanza di rispetto alla memoria di Brigitte", ha aggiunto. La polemica si inserisce in un contesto più ampio di tensioni familiari e istituzionali legate alla gestione dei beni dell'attrice. Alla sua morte, infatti, il marito e l'unico figlio, Nicolas-Jacques Charrier, avevano già contestato le disposizioni testamentarie, poiché gran parte del patrimonio era stata donata in vita alla Fondazione per la tutela degli animali, superando la quota di legittima che la legge francese garantisce agli eredi. I proventi di questa specifica asta sono comunque destinati a finanziare la Fondazione e il figlio Nicolas.