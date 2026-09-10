A firmare quel vestito fu la designer Christina Stambolian. Il modello era stato pensato per Diana già qualche tempo prima, ma la principessa aveva scelto di non indossarlo immediatamente. Quella sera, invece, tutto sembra trovare il proprio momento. La silhouette è quella di un piccolo abito nero, ma l'effetto è tutt'altro che ordinario. La semplicità del colore contrasta con una costruzione estremamente sensuale. Diana non appare come la principessa che il pubblico è abituato a vedere: appare come una donna che ha deciso di riprendersi il controllo della propria immagine. È proprio questa trasformazione ad aver consegnato il capo alla storia della moda.