Tra i documenti più toccanti emerge l'elogio funebre preparato per i funerali dell'attrice, celebrati l'8 agosto 1962 a Westwood, Los Angeles. È forse il documento che più di ogni altro riesce a rompere la distanza tra il mito e la persona. Le sue parole raccontano una Marilyn conosciuta solo da chi le è stato davvero vicino: "Mi dispiace solo che la gente che la amava non abbia avuto l'opportunità di vederla come l'abbiamo vista noi". E poi quella chiusura, diventata una delle frasi più commoventi dedicate alla diva: "Non posso dire addio. A Marilyn non piacevano gli addii...".