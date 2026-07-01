La vedova di Lucio Battisti contro l'asta di memorabilia: "Mancanza di rispetto vendere le sue lettere private"

"La notizia - spiega De Nittis - è stata appresa dalla signora dagli organi di informazione, che hanno dato grande rilievo al fatto". L'asta, dedicata a "Autografi e Memorabilia Storici, Musicali e Sportivi", era prevista il 26 giugno presso la sede romana di Finarte e sulle piattaforme online della casa d'aste: tra gli oggetti all'incanto erano state annunciate due chitarre di Lucio Battisti usate dal cantautore all'inizio della carriera, un nucleo di corrispondenza privata con la madre consistente in lettere scritte durante i numerosi spostamenti che, a metà degli anni Sessanta, portarono il giovane musicista a esibirsi in Italia e all'estero con le sue prime formazioni nonché anche alcune opere pittoriche.