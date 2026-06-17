Asta record per Super Mario Bros, cartuccia originale venduta a 3 milioni di dollari

Nintendo Switch 2: la nuova console vista da ogni angolazione
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Super Mario Bros. Wonder (20 ottobre - Switch) © IGN
Una copia sigillata di Super Mario Bros per la console Nintendo Entertainment System (Nes) è stata battuta all'asta per la cifra record di 3 milioni di dollari. La transazione, gestita dalla casa Heritage Auctions, ha riguardato un esemplare della seconda produzione del gioco, definita dagli esperti come la "copia videoludica più rilevante mai apparsa sul mercato".
Il videogioco è rimasto intatto per gli ultimi quarant'anni all'interno della sua confezione originale, venduta in un lotto congiunto a una console Nes Control Deck di lancio. A conferire particolare valore a questo specifico esemplare è la presenza di un adesivo lucido di sigillatura in perfette condizioni.
Questo dettaglio di confezionamento fu impiegato da Nintendo per un periodo limitato nel 1986, poco prima del definitivo passaggio alla pellicola termoretraibile standard per l'industria. Secondo i registri forniti dalla casa d'aste, esistono attualmente solo tre prodotti noti della seconda produzione dotati di tale etichetta lucida.
Il lotto, risalente alla fase di test di mercato condotta nella città di Los Angeles, testimonia il periodo iniziale dell'espansione commerciale di Nintendo sul suolo statunitense. Nell'agosto del 2021, un'altra copia sigillata di Super Mario Bros per Nes era stata scambiata tramite la piattaforma di investimento Rally per 2 milioni di dollari, stabilendo il precedente record assoluto. Poche settimane prima, nel luglio del 2021, un esemplare intatto di Super Mario 64 per Nintendo 64 era stato aggiudicato su Heritage Auctions per 1,56 milioni di dollari. Nello stesso periodo, anche il mercato relativo alla serie di Zelda ha segnato traguardi di rilievo, con la vendita di una copia della prima produzione di The Legend of Zelda per 870.000 dollari, confermando l'interesse verso le edizioni originali dei videogiochi che hanno segnato la storia.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa