Assassin's Creed, il set della serie in un monastero in Toscana

Come spiega La Nazione, la produzione internazionale è attualmente in corso. Le strade e i monumenti rinascimentali della città hanno già fatto da sfondo ai giochi, rendendo le foreste toscane un’estensione naturale per una produzione televisiva. La stessa che vede adesso molte comparse e manovalanze aretine impegnate proprio in questi giorni in Casentino. Sulle riprese le comparse hanno firmato accordi di massima riservatezza, ma nonostante il riserbo la produzione è già al lavoro e la troupe sarà impegnata per tutto il mese da mattina a sera a Camaldoli.