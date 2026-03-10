Assassin's Creed, il set della serie in un monastero in Toscana
Saranno protagonisti i boschi all'interno del Parco Casentinese, in provincia di Arezzo. Comparse e manovalanze locali già al lavoro ma è tutto top secret
© Ufficio stampa
Assassin's Creed diventa una serie tv. Il videogioco di successo torna sullo schermo e sceglie come location uno dei luoghi più iconici della Toscana: il parco delle foreste Casentinesi, in provincia di Arezzo. La location del progetto sarà il monastero di Camaldoli dove sono già iniziate le riprese con comparse e manovalanze. Ma è tutto top secret.
La serie ambientata tra i boschi
Come spiega La Nazione, la produzione internazionale è attualmente in corso. Le strade e i monumenti rinascimentali della città hanno già fatto da sfondo ai giochi, rendendo le foreste toscane un’estensione naturale per una produzione televisiva. La stessa che vede adesso molte comparse e manovalanze aretine impegnate proprio in questi giorni in Casentino. Sulle riprese le comparse hanno firmato accordi di massima riservatezza, ma nonostante il riserbo la produzione è già al lavoro e la troupe sarà impegnata per tutto il mese da mattina a sera a Camaldoli.
Il set è un monastero
Il Monastero di Camaldoli, si trova in Casentino, provincia di Arezzo, ed è stato inaugurato nell’XI secolo assieme a un ospedale e più volte modificato nel tempo. Il complesso comprende anche il Refettorio con il soffitto a cassettoni completato nel 1609 e la Foresteria, nata assieme al cenobio per accogliere coloro che si volevano dedicare alla vita monastica e trasformata nel corso del Quattrocento. Nella seconda metà di quel secolo ospitò Lorenzo il Magnifico e la sua corte di letterati composta da Marsilio Ficino, Cristoforo Landino, Leon Battista Alberti e altri, giunti a Camaldoli per avviare un confronto con i monaci sugli interrogativi che la nuova cultura rinascimentale si poneva.
© Sito ufficiale
L’eterno conflitto tra l’ordine degli Assassini e quello dei Templari
Assassin’s Creed è una serie di videogiochi ideata da Patrice Désilets, sviluppata e pubblicata da Ubisoft a partire dal 2007. Il tema principale della serie è l'eterno conflitto tra l’ordine degli Assassini e quello dei Templari, che si sviluppa in vari periodi storici realmente esistiti e ricreati fedelmente tramite un'apparecchiatura tecnologica sovradimensionale; parte importante della trama è anche la scoperta dell’antica civiltà degli Isu. Considerata da molti l’erede spirituale di Prince of Persia, la serie di videogiochi negli anni ha generato un gran seguito in termini di fan in tutto il mondo ispirando anche romanzi, fumetti, cortometraggi e lungometraggi.