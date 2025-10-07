Assassin's Creed Mirage, la nuova espansione arriva a novembre: si va ad Al-'Ula

La scelta dell'ambientazione, scenografica e ricca di stratificazioni storiche, promette un'esperienza inedita senza tuttavia toccare la storia degli Occulti né la linea narrativa moderna della serie di Ubisoft. Basim, uno dei volti più discussi e apprezzati della saga, torna dunque con una storia che approfondisce la sua "formazione": la trama ruota attorno alla figura del padre scomparso, Is'haq, e a una pista che conduce proprio nella "Valle della memoria", dove il protagonista dovrà riportare alla luce segreti di famiglia e fronteggiare una banda che minaccia la pace della regione.