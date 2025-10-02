Ubisoft lancia Vantage Studios, la nuova "casa creativa" per Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six

Ubisoft ha presentato ufficialmente Vantage Studios, il nome della sussidiaria nata grazie al supporto del colosso cinese Tencent che avrà la responsabilità creativa e strategica di tre dei suoi marchi più celebri: Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. Alla guida ci sono i due amministratori delegati Charlie Guillemot (figlio del responsabile dell'editore franco-canadese, Yves Guillemot) e Christophe Derennes.