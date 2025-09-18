Assassin's Creed: il ritorno di Black Flag tra novità, rinunce e una virata "ruolistica"

A lanciare la speculazione ci pensa Jeux Vidéo Magazine, che cita fonti anonime interne alla software house: alla guida del progetto ci sarebbe Ubisoft Singapore, con il supporto di altri studi dell'editore franco-canadese che, dal canto suo, non ha ancora confermato le indiscrezioni e preferisce concentrarsi sui contenuti aggiuntivi degli ultimi due Assassin's Creed, Shadows e Mirage.