Tencent investe su Ubisoft, nuova sussidiaria per Assassin's Creed e altri videogiochi

Cambiamenti in vista per una delle maggiori protagoniste del mondo dei videogiochi: Ubisoft ha annunciato una nuova sussidiaria che si concentrerà su tre delle proprietà intellettuali più importanti del suo catalogo, con l'obiettivo di rilanciarle grazie a un investimento da oltre un miliardo di euro da parte del gigante cinese Tencent. La nuova società punterà su tre nomi: Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six.