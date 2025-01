Ubisoft, ancora tagli in Europa: chiude lo studio di Leamington, altri 185 licenziamenti

Ubisoft cerca così di arginare i costi dopo la scarsa accoglienza ricevuta dall'avventura Star Wars Outlaws e in seguito all'insuccesso di XDefiant, lo sparatutto live-service che ha chiuso i battenti poco tempo dopo la pubblicazione sul mercato. Tutte le speranze dell'azienda, in tal senso, sono riposte verso il succitato Shadows, che è stato rinviato a più riprese nel tentativo di creare l'esperienza "definitiva" per chi ama la saga di Assassin's Creed. Nel futuro di Ubisoft, tuttavia, potrebbe esserci una cessione, con il gigante cinese Tencent in prima fila per acquisire l'azienda e assicurarsi alcune tra le saghe più apprezzate nella storia dei videogiochi come Anno, Far Cry, Prince of Persia e Rayman.