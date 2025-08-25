Videogiochi: Assassin's Creed Mirage ci porta ad Al-Ula con la nuova espansione

"Giocatori di Assassin's Creed Mirage: abbiamo una sorpresa per voi in arrivo nel corso dell'anno!", recita il messaggio condiviso da Ubisoft, che conferma come la nuova "espansione" sia destinata ad arrivare entro la fine dell'anno in veste del tutto gratuita, portando con sé un nuovo capitolo della storia di Basim e nuove missioni da affrontare nel cuore della Al-Ula del nono secolo.