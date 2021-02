Usa: "Il principe saudita autorizzò il blitz per uccidere Khashoggi"

-afp

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha "autorizzato" un'operazione per "catturare o uccidere" il giornalista dissidente Jamal Khashoggi nell'ottobre del 2018. Lo afferma un rapporto dell'intelligence statunitense diffuso dall'amministrazione Biden dopo averlo declassificato. Secondo il dossier, bin Salman vedeva il reporter come "una minaccia al regno" e sostenne ampiamente "l'uso della violenza se necessario" per metterlo a tacere.