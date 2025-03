Assassin's Creed Shadow, il nuovo capitolo della serie Ubisoft è ora disponibile

Primo grande gioco di ruolo open world dopo Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Shadows inaugura una nuova era per il franchise, con il lancio esclusivo su piattaforme new-gen. Sviluppato con la più recente tecnologia del motore ANVIL, porta l'immersione a nuovi livelli con un mondo ricco di dettagli, introducendo caratteristiche all'avanguardia come il clima stagionale dinamico, l'illuminazione e le ombre in tempo reale, una grafica straordinariamente realistica, paesaggi diversi e ambienti distruttibili che reagiscono alle tue azioni.