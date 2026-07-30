Il padre di Winehouse ha inoltre accumulato quasi un milione di sterline in spese legali proprie nella causa che era stata respinta lo scorso aprile. La giudice Sarah Clarke ha dichiarato che, nel portare avanti l'azione legale, "ha trasformato deliberatamente questo caso in un contenzioso su larga scala e costoso, in circostanze studiate per esercitare pressione commerciale affinché le parti si accordassero alle sue condizioni".