Vanno all'asta gli orologi appartenuti a Buzz Aldrin, il secondo uomo sulla Luna

Buzz Aldrin non fu il primo uomo sulla Luna ma almeno si poté vantare di un altro primato portato a casa durante quel viaggio nello spazio: portava infatti al polso il primo orologio finito nell'orbita lunare, dato che Niel Armstrong aveva visto il suo cronografo rompersi proprio prima di compiere quello storico "piccolo passo per l'uomo" che divenne un grande passo per l'umanità". Era destino forse che il privilegio di misurare il tempo sul suolo del nostro satellite toccasse proprio ad Aldrin, che di orologi era un grande appassionato e collezionista. Ora proprio i suoi cimeli sono finiti all'asta a Sotheby's e, nonostante manchi quel leggendario cronografo, ci sono comunque esemplari per cui varrebbe la pena rompere il salvadanaio.