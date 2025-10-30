L'ex astronauta Buzz Aldrin, 95 anni, piange la moglie 66enne: morta dopo due anni di matrimonio

Buzz Aldrin e Anca Faur si erano conosciuti nel 2017 e avevano iniziato a frequentarsi poco dopo. Il loro legame si era consolidato negli anni, fino al matrimonio celebrato a Los Angeles nel 2023, in una cerimonia privata che aveva attirato l'attenzione del mondo intero. Faur condivideva con Aldrin una profonda passione per la ricerca scientifica e per i progetti legati all'esplorazione spaziale. Entrambi credevano nel potere della tecnologia e nella capacità dell'uomo di superare i propri limiti, anche nella vita personale. "Sono felice di aver unito la mia vita a quella di Anca, la mia compagna e il mio amore", aveva dichiarato Aldrin il giorno delle nozze, celebrando l'unione sui social.