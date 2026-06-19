Diane Keaton vola nelle aste, il copione di "Io e Annie" venduto a una cifra record

Anche tanta arte all'asta - Non hanno deluso gli oggetti d'arte della collezione: Desert Wanderer, Navajo (1912) di William Frederick Ritschel, che un tempo era appeso nella sua casa di Beverly Hills, è stato aggiudicato per 48.640 dollari mentre una fotografia del 2011 di Annie Leibovitz raffigurante il celebre cappello a cilindro di Abraham Lincoln è stata venduta per 32.000 dollari, dieci volte la stima iniziale. Inclusi nelle aste erano alcune opere originali create da Diane che aveva una vena personale di artista e i risultati forse più sorprendenti sono stati quelli ottenuti dalle strisce di fototessere realizzate negli anni Settanta e talvolta utilizzate nei suoi collage: immagini in bianco e nero al tempo stesso stravaganti, meditative e bizzarre, come una serie che la ritrae da giovane mentre solleva un paio di Converse high-top e che è stata venduta per 14.080 dollari, mentre un'altra, che la ritrae mentre gioca con una sciarpa, ha raggiunto 11.520 dollari.