Diane Keaton vola nelle aste, il copione di "Io e Annie" venduto a una cifra record

Diane Keaton, moda e bellezza senza tempo: uno stile autentico
© IPA | Diane Keaton tra moda e bellezza: uno stile autentico
© IPA | Diane Keaton tra moda e bellezza: uno stile autentico
La sceneggiatura originale del film cult del 1977, per cui la musa di Woody Allen vinse l'Oscar, è stata pagata oltre cento volte la media delle previsioni. In totale sono stati incassati 4,2 milioni di dollari per i cimeli iconici dell'attrice
© IPA
Diane Keaton vola alle aste: cimeli appartenuti all'attrice americana scomparsa lo scorso ottobre hanno moltiplicato di molte volte le stime di partenza. Uno su tutti il copione originale di "Io e Annie", il film del 1977 per cui la musa di Woody Allen vinse l'Oscar, il prezzo pagato è stato di addirittura oltre cento volte la media delle previsioni: battuto per 394.200 dollari in una corsa al rialzo di 22 minuti, contro le previsioni della vigilia che si aggiravano intorno ai 2000-3000 dollari.
Quattro aste a New York - Icona di stile, leggendaria per il look androgino e la bellezza naturale, Diane Keaton è stata al centro di una serie di quattro vendite in persona e online tra New York e Los Angeles. Il cento per cento dei 550 lotti ha trovato un compratore con incassi finali pari a 4,2 milioni di dollari per oggetti personali dell'attrice, memorie della sua carriera a Hollywood, oggetti d'arte da lei collezionati o da lei personalmente prodotti.
© IPA | Diane Keaton tra moda e bellezza: uno stile autentico
© IPA | Diane Keaton tra moda e bellezza: uno stile autentico
Non solo film - In catalogo c'erano anche capi usciti direttamente dagli armadi della diva: un cappotto a quadretti bianco e nero Ralph Lauren Purple Label con sotto un completo pantaloni dal taglio maschile è salito da tremila dollari di stima a oltre 40mila, mentre uno degli iconici cappelli a larga tesa che Diane indossava forse per nascondere i segni dell'età' ha chiuso 51 volte sopra le puntate iniziali a 20.480 dollari.
Anche tanta arte all'asta - Non hanno deluso gli oggetti d'arte della collezione: Desert Wanderer, Navajo (1912) di William Frederick Ritschel, che un tempo era appeso nella sua casa di Beverly Hills, è stato aggiudicato per 48.640 dollari mentre una fotografia del 2011 di Annie Leibovitz raffigurante il celebre cappello a cilindro di Abraham Lincoln è stata venduta per 32.000 dollari, dieci volte la stima iniziale. Inclusi nelle aste erano alcune opere originali create da Diane che aveva una vena personale di artista e i risultati forse più sorprendenti sono stati quelli ottenuti dalle strisce di fototessere realizzate negli anni Settanta e talvolta utilizzate nei suoi collage: immagini in bianco e nero al tempo stesso stravaganti, meditative e bizzarre, come una serie che la ritrae da giovane mentre solleva un paio di Converse high-top e che è stata venduta per 14.080 dollari, mentre un'altra, che la ritrae mentre gioca con una sciarpa, ha raggiunto 11.520 dollari.