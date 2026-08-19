All'asta un progetto di elettronica di Steve Jobs: lo aveva realizzato quando aveva 13 anni

Il 2026 segna quindi il 50esimo anniversario del colosso tecnologico, ricorrenza celebrata dalla casa d'aste Rr Auction con una vendita in due parti dal titolo "Steve Jobs & the Computer Revolution: The Apple 50th Anniversary Auction". Questa non è la prima volta che gli oggetti legati a Steve Jobs e alla storia dell'azienda dalla mela morsicata raggiungono cifre elevate in sessioni d'asta. Come nel novembre 2022, quando un paio di sandali Birkenstock indossati negli anni '70 e '80 da Jobs sono stati venduti all'asta per 218.750 dollari, superando la stima iniziale. Le stesse scarpe erano state vendute in una precedente asta del 2016 per poco più di 2mila dollari. Stessa sorte fortunata per un annuncio pubblicitario per l'Apple-1, scritto interamente a mano da Jobs, con firma e indirizzo dell'abitazione dei genitori a Los Altos (all'epoca sede della Apple Computer Company), che è stato battuto per 175.000 dollari.