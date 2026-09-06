All'asta a Parigi gli effetti personali di Brigitte Bardot, c'è anche la sua Olivetti

Il valore - Le stime dei lotti sono incluse tra i 20 e i 10.000 euro e i prezzi di partenza sono per lo più inferiori ai 100 euro. "Gli oggetti presentati sono quelli a cui era particolarmente legata, poiché rappresentano la sua seconda vita", sottolinea nel catalogo Ghyslaine Calmels, direttrice generale della Fondazione Bardot per la difesa degli animali. Un manifesto del film "E Dio creò la donna", conservato a "La Madrague" viene stimato tra i 100 e i 200 euro. Trecento euro per un autoritratto a matita e carboncino, sinora ignoto.