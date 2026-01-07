Logo Tgcom24
L'ADDIO ALLA DIVA FRANCESE

Brigitte Bardot, il marito: "Il cancro l'ha uccisa" | Oggi i funerali a Saint-Tropez

La rivelazione di Bernard d'Ormale nel corso di una lunga intervista al magazine "Paris Match"

07 Gen 2026 - 09:46
© Ansa

© Ansa

E' stato il cancro ad uccidere Brigitte Bardot, la leggendaria attrice francese, morta il 28 dicembre a 91 anni, di cui oggi si celebreranno i funerali a Saint-Tropez. Lo ha rivelato il marito Bernard d'Ormale nel corso di una lunga intervista al magazine "Paris Match". "Negli ultimi mesi, nei momenti di sofferenza fisica le è sfuggito due o tre volte 'Sono stufa, voglio andarmene...'", ha rivelato l'uomo che per 33 anni è stato accanto alla grande attrice francese. D'Ormale parla del dolore ancora irreale, così come degli ultimi mesi della star, segnati dalla malattia e dal continuo andirivieni tra l'ospedale e La Madrague.

Il marito è rimasto al suo capezzale fino alla fine. Fisicamente indebolita da due interventi chirurgici per il cancro e sofferente per un debilitante mal di schiena, B.B. alla fine aveva perso la voglia di vivere. L'attrice ha trascorso le sue ultime settimane nella sua famosa casa di pescatori a Saint-Tropez, circondata dai suoi amati gatti e cani, con il marito che si prendeva cura di lei.
 

