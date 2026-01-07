Brigitte Bardot, il marito: "Il cancro l'ha uccisa" | Oggi i funerali a Saint-Tropez

Brigitte Bardot, i suoi look moda e beauty più iconici
La rivelazione di Bernard d'Ormale nel corso di una lunga intervista al magazine "Paris Match"
E' stato il cancro ad uccidere Brigitte Bardot, la leggendaria attrice francese, morta il 28 dicembre a 91 anni, di cui oggi si celebreranno i funerali a Saint-Tropez. Lo ha rivelato il marito Bernard d'Ormale nel corso di una lunga intervista al magazine "Paris Match". "Negli ultimi mesi, nei momenti di sofferenza fisica le è sfuggito due o tre volte 'Sono stufa, voglio andarmene...'", ha rivelato l'uomo che per 33 anni è stato accanto alla grande attrice francese. D'Ormale parla del dolore ancora irreale, così come degli ultimi mesi della star, segnati dalla malattia e dal continuo andirivieni tra l'ospedale e La Madrague.
Il marito è rimasto al suo capezzale fino alla fine. Fisicamente indebolita da due interventi chirurgici per il cancro e sofferente per un debilitante mal di schiena, B.B. alla fine aveva perso la voglia di vivere. L'attrice ha trascorso le sue ultime settimane nella sua famosa casa di pescatori a Saint-Tropez, circondata dai suoi amati gatti e cani, con il marito che si prendeva cura di lei.
