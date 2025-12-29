Media, "Brigitte Bardot riposerà nel suo giardino vicino al mare"

Brigitte Bardot, scomparsa domenica all'età di 91 anni, "verrà sepolta nel suo giardino vicino al mare'': è quanto dichiarato oggi a radio franceinfo dalla giornalista della testata Ici (ex-France Bleu) nonché amica di lunga data di BB, Wendy Bouchard. ''È stato il suo auspicio e verrà rispettato'', riposare "vicino a coloro che ha amato, i suoi animali", ha aggiunto Bouchard, in riferimento alla lotta dell'attrice per la causa animale. Secondo Bouchard, Bardot verrà sepolta ''nella sobrietà e nella semplicità più totale".