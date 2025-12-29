Media, "Brigitte Bardot riposerà nel suo giardino vicino al mare"

Brigitte Bardot, i suoi look moda e beauty più iconici
© IPA | Brigitte Bardot
© IPA | Brigitte Bardot
Intanto la Fondazione a suo nome che si occupa dei diritti degli animali proseguirà a impegnarsi nella causa nel nome di BB
Brigitte Bardot © IPA
Brigitte Bardot, scomparsa domenica all'età di 91 anni, "verrà sepolta nel suo giardino vicino al mare'': è quanto dichiarato oggi a radio franceinfo dalla giornalista della testata Ici (ex-France Bleu) nonché amica di lunga data di BB, Wendy Bouchard. ''È stato il suo auspicio e verrà rispettato'', riposare "vicino a coloro che ha amato, i suoi animali", ha aggiunto Bouchard, in riferimento alla lotta dell'attrice per la causa animale. Secondo Bouchard, Bardot verrà sepolta ''nella sobrietà e nella semplicità più totale".
© IPA | Brigitte Bardot
© IPA | Brigitte Bardot
E a proposito del suo amore per gli animali, la morte di Brigitte Bardot non segnerà la fine della sua lotta per la causa. La Fondation Brigitte Bardot, di cui il prossimo anno ricorrerà il quarantesimo anniversario, ''continuerà, più che mai, a promuovere l'opera di Brigitte Bardot'', ha dichiarato la Fondazione nella nota in cui veniva annunciata la morte di BB, avvenuta a Saint-Tropez. La sua eredità, prosegue la Fondation Brigitte Bardot, ''resta viva nelle azioni condotte con la stessa passione e la stessa fedeltà ai suoi ideali".