Tra tutti i lotti, ce n'è uno che catalizza inevitabilmente l'attenzione. È il celebre maglione a trecce color ceruleo firmato J.Crew, diventato immortale grazie al monologo di Miranda Priestly sul significato della moda e sull'illusione che le nostre scelte di stile siano del tutto casuali. Una scena diventata storia del cinema, capace di trasformare un semplice pullover in un simbolo della cultura pop. La stima è sorprendentemente accessibile, tra i 100 e i 200 dollari, ma è difficile immaginare che un pezzo tanto iconico non finisca per accendere una serrata gara di rilanci.